على النظام البلجيكي.. رابطة الأندية توضح نظام الدوري الموسم المقبل

قال أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة، إن الرياضة المصرية تأخرت كثيرا في إطلاق رابطة الأندية المحترفة، معقبا: "موجودة في كل دوريات العالم منذ سنوات".

وأضاف "دياب"، خلال استضافته ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "تم وضع أكثر من تصور لنظام الدوري للموسم المقبل، ومن المفترض أن يكون هناك شكل ثابت للدوري المصري بمواعيد ثابتة".

وأشار: "الظروف التي حدثت خلال السنوات الماضية جعلت الدوري المصري يُلعب في أوقات مختلفة عن العالم"، مردفا: "تم وضع 3 تصورات للدوري المصري هذا الموسم يمكن من خلالها إعادة الدوري لموعده الطبيعي مرة أخرى".

وتابع أن أول تصور الدوري العادي بشكله الطبيعي، وتصور بدوري من مجموعتين، وتصور مثل المُطبق في الدوري البلجيكي".

وأوضح أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة،: "تم عرض التصورات على الأندية، وأغلبية الأندية كانت تفضل الدوري بشكله الطبيعي، وتم اتخاذ القرار".

