ريم البارودي ودينا داش يتحدثان عن مشاركتهما في مهرجان الموضة والأزياء

أقيمت الدورة الأولى من مهرجان الموضة والأزياء "Brands & Designers of Egypt"، بقصر البارون بتقديم من المذيعة شيرين حمدي وحضور عدد من الفنانين من ضمنهم مروان يونس وريم البارودي وعبير صبري ونور إيهاب وكاتيا الكعدي ودينا داش ومصمم الأزياء العالمي انطوان سلامة وفوزية محمد ملكة جمال مصر .



وقالت البلوجر دينا داش انها سعيدة بتنظيم شركتها للمهرجان و سعيدة جدا بوجودها مع الفنانة ريم البارودي .

وأكدت الفنانة ريم البارودي انها فخورة بالمهرجان وأن مصر ليست قليلة حتي تقوم بتنظيم هذا العمل الرائع.

وأشارت دينا داش انها لا تفهم في الموضة إطلاقا حتي ترتدي اطلالة غريبة مثل كيم كاردشيان و انها تقوم بأرتداء ما تشعر به و تحبه فقط .

وأضافت ريم البارودي أنها إذا تم عرض عليها دور عارضة ازياء فستقوم بأختيار أفضل مدرب لها لأنها تتمني أن تكون مثلهم.