وفاء عامر: عادل إمام منظومة غير مسبوقة في بني آدم.. فيديو

حلت الفنانة وفاء عامر، ضيفه على الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر".

وتحدثت "وفاء عامر"، عن رأيها في الفنان عادل إمام، قائله: "عادل إمام راجل محترم، ولما يبدأ التصوير بيبقى كله همه التركيز أمام الكاميرا".

وأضافت: "الأستاذ عادل إمام قيمة وقامة، وربنا يخليه لينا، ومستنينه يطلع لنا بحاجة عظيمة كالعادة"، لافتة: "عادل إمام منظومة غير مسبوقة في بني آدم".

وأشارت: "الفنان الوحيد في العالم اللي قدر يحقق المعادلة الصعبة أنه برغم كبر سنه لا يزال رقم 1"، موضحه: "لا يوجد فنان على الساحة الفنية يرقى لخلافة عادل إمام"، معقبه: "اللي يزعل من كلامي ده يزعل".

وتابعت: "عادل إمام من الفنانين العظماء ويكفي أنه استحوذ على النجومية طوال تاريخه الفني الممتد لعقود"، مردفه: "بحب الفن أكتر ما بحب نفسي وممكن أمثل من غير فلوس لو حبيت الدور"، متابعة: "لازم الممثل يدور على حاجات توصل للناس متكونش شكل بعضها".

