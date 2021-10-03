أخبار الفن| فرقة بلاك إيد بيز العالمية تتعرض لموقف محرج خلال حفلها بالأهرامات..منة شلبي عضو لجنة تحكيم بمهرجان الجونة السينمائي

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية وفي السطور التالية نستعرض أبرزها:



سقوط المسرح.. فرقة بلاك إيد بيز العالمية تتعرض لموقف محرج خلال حفلها بالأهرامات

تعرضت فرقة بلاك إيد بيز العالمية، امس السبت، لموقف حرج خلال احيائهم حفل نظمه لبناني تحت سفح الأهرامات، حيث سقط جزء من المسرح مما اضطرهم لتوقف الحفل الذي تنقله ١٤ قناة عربية وعالمية، ولكن سرعان ماصعدوا للمسرح بعد نصف ساعة واستكملوا حفلهم، وشهدت الحفلة ايضا غناء فريق شارموفرز.



منة شلبي عضو لجنة تحكيم بمهرجان الجونة السينمائي.. تفاصيل

تشارك الفنانة منة شلبي في الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي الذي تنطلق فعالياته ١٤ اكتوبر وتنتهي ٢٢ من نفس الشهر، كعضو لجنة تحكيم بمسابقة الأفلام الروائية الطويلة.

إيه الرعب ده .. شيرين حمدي تعلق على إطلالة كيم كارداشيان في الميت جلا

أقيمت الدورة الأولى من مهرجان الموضة والأزياء "Brands & Designers of Egypt"، بقصر البارون بتقديم من المذيعة شيرين حمدي و حضور عدد من الفنانين من ضمنهم مروان يونس و ريم البارودي و عبير صبري و نور إيهاب و كاتيا الكعدي و دينا داش و مصمم الأزياء العالمي انطوان سلامة و فوزية محمد ملكة جمال مصر.

آسر ياسين : مسلسل الثمانية يحمل طابعا عالميا ونجهز لسلسلة أجزاء منه

أجرى آسر ياسين حوار مع الإعلامية ريم ميلاد ببرنامج " ET بالعربي" تحدث خلاله عن مشاركته بمسلسل "الثمانية" المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة على أحد المنصات الإلكترونية، وقال آسر أن المسلسل يمتلك كل العناصر التي تجعله على مستوى عالمي ولا يقل أهمية عن الأعمال التي تعرض على المنصات العالمية وأنه من المسلسلات المهمة للغاية بالنسبة له.

باعتها قبل وفاتها.. مفاجأة في عرض شقة فاتن حمامة بـ مزاد علني

فوجئ هدد كبير من عاشق سيدة الشاشة العربية الفنانة الراحلة فاتن حمامة ، بعرض شقتها للبيع في مزاد علني في جلسة 27 أكتوبر القادم ، والتي قع في حى الزمالك بعمارة ليبون احد أشهر معالم القاهرة قديما بجوار حديقة الأسماك وأمام دار ضباط حرس الحدود بالزمالك.

اشتعال النار فى سيارة الفنان نور محمود أثناء تواجده بداخلها

نشر الفنان نور محمود تدوينة عبر حسابه على فيس بوك أعلن فيها عن اشتعال النار فى سيارته أثناء تواجده بداخلها

