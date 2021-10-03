إيه الرعب ده .. شيرين حمدي تعلق على إطلالة كيم كارداشيان في الميت جلا

أقيمت الدورة الأولى من مهرجان الموضة والأزياء "Brands & Designers of Egypt"، بقصر البارون بتقديم من المذيعة شيرين حمدي و حضور عدد من الفنانين من ضمنهم مروان يونس و ريم البارودي و عبير صبري و نور إيهاب و كاتيا الكعدي و دينا داش و مصمم الأزياء العالمي انطوان سلامة و فوزية محمد ملكة جمال مصر .

و قالت المذيعة شيرين حمدي :" انا مبسوطة جدا وسعيدة إني جزء من المهرجان ده لأنه يعتبر أول مهرجان للأزياء يتعمل في قصر البارون. ده غير أن مصر طول عمرنا رواد الموضة و بنحاول نرجعها تاني و فخورة اني هقدم الدورة دي من المهرجان".

وأوضحت شيرين حمدي رأيها في إطلالة كيم كاردشيان في مهرجان الميت جلا قائلة: “ايه الرعب ده انا مستحيل البس حاجه زيها كده علي الريد كاربت ”.