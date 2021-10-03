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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

منة شلبي عضو لجنة تحكيم بمهرجان الجونة السينمائي.. تفاصيل

منة شلبي
منة شلبي

تشارك الفنانة منة شلبي في الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي الذي تنطلق فعالياته ١٤ اكتوبر وتنتهي ٢٢ من نفس الشهر، كعضو لجنة تحكيم بمسابقة الأفلام الروائية الطويلة.

وعلى الجانب الآخر كانت قد تحدثت الفنانة منة شلبي عن ترشيحها لجائزة إيمي العالمية، وهي أول ممثلة مصرية وعربية ترشح لهذه الجائزة.

وقالت الفنانة منة شلبي في مداخلة هاتفية لها ببرنامج تفاعل Com الذي يعرض على قناة العربية: مسلسل في كل أسبوع يوم جمعة هو من أحب الأعمال اللي اشتغلتها ليا، والدور كان صعب جدا وأجهد لي جهازي العصبي، وأنا فوجئت بهذا الخبر أني مرشحة لجائزة إيمي وكان من ضمن أمنياتي.

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وأضافت الفنانة منة شلبي: وأنا سعيدة أن المسلسل عرض على منصة إلكترونية ولم يعرض على شاشات التليفزيون وحقق نسبة مشاهدة عالية جدا لأنه صنع بحب وإتقان.

وتابعت منة شلبي: عرفت خبر ترشيحي وأنا في مدينة دبي وأتفاءل بها دائمًا حيث حصلت بها على العديد من التكريمات وتلقيت بها أكثر من خبر سعيد.

وأوضحت الفنانة منة شلبي الصعوبات التي واجهتها في تجسيد الشخصية التي رشحت بعد تأديتها لجائزة إيمي، قائلة: الشخصية كانت صعبة جدا في تجسيدها لأني لم أقابل أحد مثلها في حياتي سفاح أو يقتل الناس حتى أقوم بتقليده فكان علي دراسة الشخصية وفهمها وحبها أيضا مع أنها شخص شرير وأيضا عدم الحكم عليها حتى أستطيع تجسيدها.

منة شلبي
في كل اسبوع يوم جمعة مهرجان الجونة السينمائي مهرجان الجونة الجونة السينمائي الدورة الخامسة الفنانة منة شلبي عضو لجنة تحكيم مسلسل فى كل أسبوع يوم جمعة جائزة إيمي العالمية

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