آسر ياسين : مسلسل الثمانية يحمل طابعا عالميا ونجهز لسلسلة أجزاء منه

أجرى آسر ياسين حوار مع الإعلامية ريم ميلاد ببرنامج " ET بالعربي" تحدث خلاله عن مشاركته بمسلسل "الثمانية" المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة على أحد المنصات الإلكترونية، وقال آسر أن المسلسل يمتلك كل العناصر التي تجعله على مستوى عالمي ولا يقل أهمية عن الأعمال التي تعرض على المنصات العالمية وأنه من المسلسلات المهمة للغاية بالنسبة له.

وأضاف آسر ياسين أن التجربة صعبة ولكنها مهمة للغاية ومستمتع بها، وعن حقيقة تمحور الأحداث حول 8 أفراد فقط، فنفى آسر ياسين ذلك الأمر مؤكدا أن"الثمانية" شء يبحث عنه أبطال العمل وليس عدد أبطال المسلسل، وقال أن العمل كمجمل سيعطي للمشاهد إحساس العالمية وأنه سيبهر المشاهدين على نطاق العالم بأجمعه وليس النطاق الإفريقي أو العربي فقط.

وعن تفاصيل دوره في المسلسل فقال آسر أن الشخصية التي يلعبها من الشخصيات المركبة ولديها الكثير من الأشياء التي ستكشفها الأحداث، كما كشف آسر عن مفاجآة وهي أن المسلسل سيكون به الكثير من الأجزاء الأخرى، وأن الجزء الثاني سيظهر الكثير من الملامح للشخصية التي يلعبها.

وقال أنه يتمنى أن تكون الأجزاء القادمة ناجحة للغاية وذلك بعد نجاح الجزء الأول الذي يتوقع له الكثير من النجاحات لأنه يوجد به الكثير من الأكشن الممتع والذي سيكون مبهر للجميع مع عرض الحلقات الأولى.

وتطرق آسر ياسين أيضا للحديث عن منة شلبي بعد ترشحها لجائزة الإيمي للدراما عن مسلسل "في كل أسبوع يوم جمعة" والذي قامت منة بدور البطولة النسائية أمامه وقال آسر أن هذه الجائزة تستحقها منة شلبي عن جدارة وأن المسلسل من المسلسلات التي يحبها للغاية وأن مع إعلان مشاركة منة فالعمل يعاد مشاهدته أكثر والمجهود المبذول يتم تقديره أكثر وذلك الأمر شئ رائع.

أما عن الجدل الذي حدث حول ترشيح منة شلبي فقال آسر ياسين أنه تحدث مع منة شلبي وأنه من الطبيعي أن يحدث هذا التشكيك وأنه يتمني أن تفوز منة بالجائزة وأن الترشيح نفسه شرف كبير لمنة شلبي.