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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

آسر ياسين يشارك جمهوره صور من دبي

صدى البلد

نشر الفنان" آسر ياسين صورة جديدة  من دبي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

وعلق آسر ياسين علي الصورة قائلا : قضيت وقتًا رائعًا في واحدة من المدن المفضلة لدي في العالم .. دائمًا أحلم بالكثير ونحقق العظمة. لا تنتظر حتى تأتي مرة أخرى ،دبي.

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يذكر أن الفنان" آسر ياسين"، قال إن المسلسل الثمانية الذى سوف يشارك بالعمل فيه هو عمل ينافس الأعمال العالمية و ذلك لوفرة العناصر من كتابة و إخراج و الإنتاج و السيناريو بالإضافة إلي طاقم العمل.

 

وأضاف آسر ياسين ،خلال مداخلة هاتفية فى برنامج" يحدث فى مصر" المذاع على قناة"mbc مصر"، أن أحداث المسلسل مكتوبة بشكل تشويقى و أكشن و به العديد من الأحداث.

أوضح آسر ياسين  ،أن المخرج أحمد مدحت من المخرجين المبدعين ،مشيرا إلى أنه كان يتمنى العمل معه .

و تابع آسر ياسين ،كل شئ فى المسلسل متاح لنا و مدير التصوير من ايسلندا و مهندس الصوت من نيويورك بجانب النجوم الكبار المشاركون في العمل و منهم الفنان خالد الصاوى و غادة عادل.

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