اشتعال النار فى سيارة الفنان نور محمود أثناء تواجده بداخلها

نشر الفنان نور محمود تدوينة عبر حسابه على فيس بوك أعلن فيها عن اشتعال النار فى سيارته أثناء تواجده بداخلها.

وكتب نور محمود " العربية ولعت وانا ماشي ..اللهم لك الحمد والشكر ".

ويذكر أن روج الفنان نور محمود، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى فيسبوك، لمسلسله الجديد “ إجازة مفتوحة”.

ونشر الفنان نور محمود، البوستر الخاص به من مسلسل “إجازة مفتوحة” والمقرر عرضه على قناة on.

مسلسل "أجازة مفتوحة" من تأليف أحمد محمود أبو زيد ، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي، وهو بطولة الفنان شريف منير ولقاء الخميسى، سميحة أيوب، ملك قورة، دنيا ماهر، مراد مكرم، كريم أبو زيد، ملك قورة، هشام إسماعيل، نورهان، هدى مجد، أحمد زكريا.

و ينتمي مسلسل “إجازة مفتوحة” لنوعية أعمال الـ 40 حلقة، ومن المقرر عرضه خلال الاسبوع المقبل .