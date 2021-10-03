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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

رئيس جهاز مدينة بدر يتابع أعمال الطرق والمرافق لمحطات القطار الكهربائي السريع

جانب من الجولة
جانب من الجولة

قام  المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، بجولة تفقدية لمتابعة أعمال الطرق المؤدية إلى محطات القطار الكهربائي بالمدينة، وأعمال المرافق بالمحطات، يرافقه مسئولو الجهاز.

 

وذلك في ضوء توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة متابعة المشروعات القومية الجارى تنفيذها بالمدن الجديدة، وكذا دفع العمل بمشروعات الطرق بالتوازي مع تنفيذ مشروع القطار الكهربائي السريع، والذي يُعد شريان تنمية جديد للمجتمعات العمرانية .

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وخلال الجولة، أكد المهندس عمار مندور، ضرورة تذليل أي عقبات أمام تنفيذ أعمال الطرق والمرافق لمحطات القطار الكهربائي السريع، وسرعة تنفيذ الأعمال للانتهاء من المشروعات في التوقيتات المحددة وبالكفاءة والجودة المطلوبة، مشدداً على مسئولي الجهاز بالمتابعة الدورية لحين الانتهاء من الأعمال.

وأشار رئيس الجهاز، إلى أن مدينة بدر بها 3 محطات ركاب  ومحطة للصيانة، حيث تم الانتهاء تماماً من الطرق المؤدية لمحطة الركاب ومحطة الصيانة أمام الحى الخامس، وتم توصيل جميع المرافق لمبنى المحطة.

وأضاف المهندس عمار مندور، أنه تم الانتهاء من أعمال المرافق  وأعمال "الفرمة" للطريق المؤدي لمحطة القطار الكهربائي السريع أمام الحى السابع ومحطة سكن موظفى العاصمة الإدارية، مشيراً إلى أنه سيتم الانتهاء من طبقة الأسفلت للطرق قبل بدء تشغيل القطار الكهربائي.

القطار الكهربائي المشروعات القومية وزير الإسكان المدن الجديدة مدينة بدر عاصم الجزار

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