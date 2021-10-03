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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قبل لقاء ليفربول ومانشستر سيتي.. جوارديولا يحذر لاعبيه من محمد صلاح

محمد صلاح
محمد صلاح

حذر بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي لاعبيه من خطورة النجم المصري الدولي محمد صلاح المحترف ضمن صفوف فريق ليفربول الانجليزي قبل اللقاء المرتقب الليلة ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز .

ويقدم محمد صلاح أداء استثنائيا مع فريق ليفربول الموسم الحالي، حيث نجح في تسجيل 5 أهداف خلال 6 مباريات لعبها الريدز .

وأضاف جوارديولا خلال تصريحاته : ليفربول يحاول دائما صنع فجوات بين خطوط المنافس عن طريق تحركاتهم وزيادة الكثافة في مناطق عديدة بالملعب .

وأكمل : هم يفوزن بالمباريات لأنهم جيدون وليس هناك سر وراء ذلك هم يلعبون بطريقتهم بغض النظر عن موقفهم والجميع يعرف أننا وكلوب مدرب فريق ليفربول متماثلون .

يستضيف فريق ليفربول نظيره مانشستر سيتي، اليوم، الأحد، على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة السابعة، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي 


تقام مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي اليوم في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء ويذاع اللقاء عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium  .

جوارديولا مانشستر سيتي محمد صلاح ليفربول فريق ليفربول

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