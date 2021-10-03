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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

شاهد| فئران تقتحم متجرا شهيرا بلندن وتلتهم معجناته

فئران
فئران

كشفت لقطات صادمة لتكلاب مجموعة من فئران على المعجنات الطازجة داخل متجهر شهير شمال مدينة لندن.

يظهر مقطع الفيديو المثير للاشمئزاز ، والذي التقطه مصور الفيديو أنتوني ميتسون ، الفئران  وهم يزحفون  على الكرواسان في سوبر ماركت محلي في سينسبري في طريق إيسكس في إيسلينجتون، ثم تقفز الفئران على الأرفف المعدنية خلف الحامل المفتوح وتهرب بعيدًا.

فيما  قال متحدث باسم المتجر الشهير   إنهم  يتخذون إجراءات فورية  لتنظيف المتجر وتم استدعاء مكافحة الآفات.

خلال المقطع ، الذي ظهر اليوم على وسائل التواصل الاجتماعي ، انطلقت الفئران حول صينية الكرواسون قبل أن تقفز على الرفوف المعدنية خلف ممر الحليب وتهرب.

ثم تقوم الكاميرا بتحريك ممر السوبر ماركت الذي يبدو فارغً، حيث علق المسؤول عن المتجر عن هذا الامر قائلا: “السلامة والنظافة هي أهم شيء بالنسبة لنا ونحن آسفون جدًا لهذه التجربة”.

فئران متجر شهير لندن معجنات لقطات صادمة اخبار منوعات

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