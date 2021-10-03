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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

بعد قرار إلهام شاهين التبرع بأعضائها.. ياسمين رحمى تعلن وصيتها

ياسمين رحمى
ياسمين رحمى

نشرت الفنانة ياسمين رحمى ابنه الفنانة عفاف مصطفى تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك تكشف فيه عن وصيتها لأهلها، بأنها تريد التبرع بأعضائها بعد الوفاة.

وقالت ياسمين رحمى : “الإنسان لما بيموت بنوزع متعلقاته صدقة للناس تستفيد منها وتدعيله وبنوزع فلوسه وممتلكاته القيمة، حسب القانون أو حسب وصيته، لذلك قررت أوصي بتوزيع أعضاء جسدي بعد موتي لأي إنسان محتاج لها في علاجه”.

وتابعت ياسمين : “ما اعتقدش إن ربنا هيزعل مني إني هتبرع بأعضائي وأنقذ بيها حياة إنسان بدل ما تاكلها الدود وأتمنى يكون فيه خانة في البطاقة تنص على قرار أي متبرع لتسهيل الإجراءات زي ما في معظم البلاد موجود”.

وصية إلهام شاهين

وسبق الفنانة ياسمين رحمى فى هذا الامر الفنانة الهام شاهين التى كشفت عن تفاصيل وصيتها الأخيرة بالتبرع بأعضائها بعد وفاتها، وفقا لما أعلنته على هامش حفل إطلاق كتاب «أعداء مصر الخمسة» للمستشار أمير رمزي.

وقالت النجمة إلهام شاهين، إنها تريد أن تعلن للجميع أنها سوف تُقدم على التبرع بأعضائها بعد وفاتها، وأنها تريد أن تكون قدوة لغيرها، وأن يقدم الكثيرون على التبرع بأعضائهم لأن هذه الأعضاء سوف تفنى بعد الوفاة.

وأضافت إلهام شاهين: «أتمنى إني أكون قدوة للناس كلها لأننا مش هنخسر حاجة، وياريت نكون سبب في إنقاذ أي إنسان من مرض لأننا مش هنخسر حاجة والجسم ده هيفنى وهيصبح تراب وفعلًا هياكله الدود، فلو أي جزء في جسم إنسان حياته خلصت وفيه شخص تاني محتاجه عشان يعيش حياته واتزرع له العضو ده هنبقى عملنا خير كبير أوي وهنبقى ساعدنا بعض والخير يعم وإحنا هنكسب ثواب كبير».

كانت الفنانة إلهام شاهين قالت خلال حفل إطلاق كتاب «أعداء مصر الخمسة» للمستشار أمير رمزي، إنها ستبادر بالموافقة بالتبرع بأعضائها حال وفاتها، مشيرة إلى أنها تعلن ذلك رسميًا طالما أن هناك أعضاء مسموح بالتبرع بها وتخضع للشروط الطبية اللازمة.

ودعت إلهام شاهين الجميع للتبرع بأعضائهم في حالة الوفاة، قائلة: «في الأخر الجسم ده هياكله الدود فالأولى إن فيه إنسان يعيش بسببه» ، وتفاعل الحضور معها بالتصفيق على ما قالته.

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ندوة إلهام شاهين 

من جهة أخرى، عقدت الفنانة إلهام شاهين، ندوة على هامش فعاليات الدورة الرابعة عشر من المهرجان القومي للمسرح، دورة "الكاتب المسرحي المصري" للحديث عن كتابها الذي يحمل اسم “ المتمردة”.

وكشفت إلهام شاهين عن العديد من أسرار حول بدايتها الفنية ورفض والدها دخولها عالم الفن وشعورها بالخجل  بالإضافة إلى بعض كواليس أعمالها الفنية على مدار مشوارها الفني.

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