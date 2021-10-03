قافلة طبية توقع الكشف على 1264 مواطنًا في كفر الشيخ.. صور

نظمت مديرية الشئون الصحية بمحافظة كفرالشيخ قافلة طبية بقرية «الترزي» التابعة لمركز بيلا لتوقيع الكشف الطبى على الأهالى وصرف العلاج بالمجان ، تأكيداً على وصول الخدمة الطبية إلى المناطق النائية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وذلك على مدار يومين.

من جانبها، أكدت الدكتورة سوسن سلام وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ فى بيان لها، أن القافلة ضمت 12 عيادة في 10 تخصصات هي، «الباطنة والأطفال وتنظيم الأسرة والعظام والجلدية والنساء والرمد والجراحة العامة والأنف والأذن والأسنان» إلى جانب معمل التحاليل الطبية وأجهزة الأشعة المتنقلة.

وأوضح الدكتور مجدى شنح، منسق القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة أن القافلة وقعت الكشف الطبي على 1264 متردداً وخضوع 88 مريضًا للكشف المبكر عن الضغط والسكر، بالإضافة إلى إجراء التحاليل الطبية لعدد 168 مريضًا وأشعة لـ 26 مريضًا وإعداد تقارير طبية لـ 11 مريضًا وتحويل 36 مريضًا لأقرب مستشفى لاستكمال العلاج.

وتابع: تم صرف جميع الأدوية للمرضى المترددين على القافلة بالمجان من صيدلية القافلة،إلى جانب تدشين عدد من ندوات الثقافة الصحية عن الأمراض المعدية وخاصة فيروس كورونا المستجد حضرها 848 زائرًا، وشملت القافلة خدمات تسجيل وتلقي لقاح كورونا حسب تعليمات وكيل الوزارة حيث تم التسجيل وتقديم اللقاح لعدد 85 مواطنًا ضمن المبادرة الرئاسية (معًا نطمئن).

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