إبراهيم فايق لمتابعيه: مين أحسن من محمد صلاح على كوكب الأرض

نشر الإعلامي إبراهيم فايق صورة لـ محمد صلاح عبر حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى “تويتر”.

وكتب إبراهيم فايق: “مين أحسن من محمد صلاح على كوكب الأرض كله حاليا”.

وسجل محمد صلاح نجم ليفربول هدفا رائعا بعد مراوغة دفاع مانشستر سيتي ليسجل الهدف الثاني في لقاء مقام على ملعب "الآنفيلد" ضمن الدوري الإنجليزي.

هدف محمد صلاح جاء بعدما راوغ دفاع مانشستر سيتي ليسجل الهدف الثاني في الدقيقة 76 بعدما ساهم "مو" في الهدف الأول لصالح ساديو ماني.

وتعادل فريق مان سيتي بهدفين لمثلهما على مضيفه ليفربول، على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.