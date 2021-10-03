بسمة وهبة تهاجم كيروش.. وتستشهد بواقعة الجوهري وحسام حسن

بسبب قفشة وشريف

انتقدت الإعلامية بسمة وهبة، كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني، بسبب استبعاد نجمي الأهلي محمد شريف ومحمد مجدي قفشة من معسكر مباراتي المنتخب الليبي ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وقالت بسمة وهبة، خلال تقديم حلقة اليوم من برنامج «90 دقيقة» الذي يعرض عبر شاشة «المحور»، إن كيروش تولى مهمة قيادة المنتخب في ظروف صعبة، وبالتالي كان يجب عليه أن يبدأ بهدوء: «كان لازم يعرف هو واقف على أي أرض بدل ما يدوس على لغم وينفجر، لكن أول قرار عمله إنه فتح خناقة ودوشة».

وأضافت بسمة وهبة: «ما يهمنا مصلحة المنتخب، ولذلك فإن هناك بعض الأشياء يجب أن نتوقف أمامها، وهي أن أرقام اللاعبين مع المنتخب في صالحه، وهما لاعبان كبيران ووجودهما ضمن صفوف المنتخب، ويمكنهما تغيير مجرى المباراة في أي لحظة».

وتابعت بسمة وهبة: “الراحل محمود الجوهري ضمّ حسام حسن مهاجم المنتخب الأسبق إلى المنتخب الوطني في نهائي كأس الأمم الأفريقية 1998م رغم تراجع مستواه، لكنه أكد أنه لاعب كبير ووجوده في الفريق مهم، واستطاع أن يربح الرهان، وفاز حسام حسن بلقب هداف البطولة”.

وأكدت، أن كيروش أخطأ عندما أعلن أنه سينظم مؤتمرا صحفيا لكشف أسباب استبعاد قفشة وشريف: «هذا الأمر جديد في عالم الكرة، لأن المدرب غير مجبر على تبرير اختياراته، كما أن المدرب لا يجب أن تكون ثقته في نفسه مهتزة وألا يركز إلا في المباريات».