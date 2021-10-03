عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بسبب قفشة وشريف

بسمة وهبة تهاجم كيروش.. وتستشهد بواقعة الجوهري وحسام حسن

صدى البلد

انتقدت الإعلامية بسمة وهبة، كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني، بسبب استبعاد نجمي الأهلي محمد شريف ومحمد مجدي قفشة من معسكر مباراتي المنتخب الليبي ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وقالت بسمة وهبة، خلال تقديم حلقة اليوم من برنامج «90 دقيقة» الذي يعرض عبر شاشة «المحور»، إن كيروش تولى مهمة قيادة المنتخب في ظروف صعبة، وبالتالي كان يجب عليه أن يبدأ بهدوء: «كان لازم يعرف هو واقف على أي أرض بدل ما يدوس على لغم وينفجر، لكن أول قرار عمله إنه فتح خناقة ودوشة». 

وأضافت بسمة وهبة: «ما يهمنا مصلحة المنتخب، ولذلك فإن هناك بعض الأشياء يجب أن نتوقف أمامها، وهي أن أرقام اللاعبين مع المنتخب في صالحه، وهما لاعبان كبيران ووجودهما ضمن صفوف المنتخب، ويمكنهما تغيير مجرى المباراة في أي لحظة». 

وتابعت بسمة وهبة: “الراحل محمود الجوهري ضمّ حسام حسن مهاجم المنتخب الأسبق إلى المنتخب الوطني في نهائي كأس الأمم الأفريقية 1998م رغم تراجع مستواه، لكنه أكد أنه لاعب كبير ووجوده في الفريق مهم، واستطاع أن يربح الرهان، وفاز حسام حسن بلقب هداف البطولة”. 

وأكدت، أن كيروش أخطأ عندما أعلن أنه سينظم مؤتمرا صحفيا لكشف أسباب استبعاد قفشة وشريف: «هذا الأمر جديد في عالم الكرة، لأن المدرب غير مجبر على تبرير اختياراته، كما أن المدرب لا يجب أن تكون ثقته في نفسه مهتزة وألا يركز إلا في المباريات».

 

بسمة وهبة النادي الأهلي مجدي قفشة محمد شريف اخبار التوك شو

موضوعات متعلقة

بسمة وهبة: أكتوبر شهر النصر ورد الكرامة.. والمصريون أساتذة في إعادة كتابة التاريخ

ترشيحاتنا

السعودية.. بيان من النيابة العامة بشأن جرائم التحرش

انفراد| نص تحقيقات النيابة مع "دراهم"أحد المتهمين في تهريب المهاجرين إلى إيطاليا

هل مات؟ السبب الحقيقي وراء استعانة زعيم كوريا الشمالية بشبيه له

ملخص وأهداف مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي ..فيديو

تغييرات في أسعار هيونداي اكسنت RB موديل 2022 .. تفاصيل

عبدالمنعم السيد: خدمة المدفوعات اللاتلامسية نقلة نوعية في المعاملات المالية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد استبعاد أفشة وشريف .. قرار جديد من كيروش في منتخب مصر

النفط ارتفع 7.5%..أسعار البنزين في مصر تقترب من الزيادة| توقيت وتوقعات

نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2021.. إعلان النتيجة خلال ساعات

الأخوة الأعداء.. كيف فكر شاب في الاستعانة بصديقه لاغتصاب شقيقته من أجل الميراث؟

الإعصار شاهين.. غرق سفينة في ميناء السلطان قابوس وإنقاذ طاقمها

عريسها قتلها ليلة الحنة.. عروس قليوب تلقت 15 طعنة بجسدها.. والمتهم: أرغمونى على الزواج منها

ليست صديقة لي.. رسالة من وفاء عامر لـ ياسمين عبدالعزيز.. فيديو

مفاجأة..إسرائيل: دول إسلامية في الطريق للتطبيع

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إلهام شاهين من داخل قصر عابدين:مصر أم الدنيا وأول حضارة فى العالم

الأخوة الأعداء.. كيف فكر شاب في الاستعانة بصديقه لاغتصاب شقيقته من أجل الميراث؟

مقطع يوقف القلب.. ثعبان ضخم ينام في حضن فتاة وتمسح على رأسه.. فيديو

شاب عماني يتزلج على مياه السيول وسط إعصار شاهين المدمر..فيديو

فيديو

تمثيل من غير فلوس .. تصريحات وفاء عامر تتصدر التريند.. فيديو جراف

لخريجي الكليات الحكومية والخاصة.. تفاصيل وشروط التقديم بـ الكلية الحربية |فيديو

نهاية يتمناها الجميع .. شاب تصعد روحه للسماء أثناء الصلاة

أحمد العطار يطرح أغنية "مهما تبعد".. فيديو

المزيد

ساحة رأي

أحمد شيخو يكتب: استخدام تركيا للأسلحة الكيميائية

رمضان البيه يكتب: العقائد فى الإسلام «4»

خالد الشناوي يكتب: الاحتفال بمولد سيدنا رسول الله

شيماء السيد تكتب: احذر الشيطان مرة واحذر نفسك مرتين.

أحمد أبو علي يكتب: صناعة الصناديق العقارية.. باتت ضرورة

د. هشام فهمي يكتب: ملحمة السادس من أكتوبر «القائد والمعلم»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيمان الدربي

أطفال الزنا

د.مجدي بدران

فيروسات نزلات البرد

د.سالم الكتبي

الأولوية الأمريكية «العاجلة» ومناورات الملالي

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان «1»

كريمة أبو العينين

توبة نصوحه

إلهام أبو الفتح

100 عام على حديقة المريلاند

إبراهيم شعبان

بايدن ينّفض أوراقه العربية

د. محمد مبروك

آلام الساق والبرسيم!

اﻟﻤﺰﻳﺪ