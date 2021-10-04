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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

سكان شارع المسيري في حي الزيتون يستغيثون من انتشار الكلاب المسعورة

صدى البلد

استغاث سكان شارع المسيري أمام مدرسة الخطيب بمنطقة الزيتون محافظة القاهرة، من انتشار الكلاب الضالة، ما أدى إلى انتشار حالة من الخوف والذعر بينهم.

 

قالت هدى حسين من سكان المنطقة: “نعاني من انتشار الكلاب الضالة التي تتجول فى مجموعات كبيرة وتفزع السكان، وتضطرنا للامتناع عن الخروج إلى الشارع بعد الغروب، إضافة إلى أنها تجعل النوم مستحيلا نظرا لنباحها المستمر طوال الليل”.

 

وأضافت: "مطلوب القضاء على الكلاب الضالة، التي تتكاثر بسرعة، ومنها كلاب مسعورة، وتسبب الذعر للأهالي، وترعب المارة على مدار اليوم والإزعاج ليلا، وفى بعض الأحيان تهاجم المارة فتسبب لهم الهلع".

 

وناشد الأهالى، المسئولين بالوحدات البيطرية في حي الزيتون محافظة القاهرة العمل على حل هذه المشكلة رأفة بالأهالي القاطنين في الزيتون محافظة القاهرة.

 

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