مصرع شقيقتين وإصابة 9 في انقلاب ميكروباص بـ المنيا

لقت طفلتان شقيقتان مصرعهما وأصيب 9 آخرين، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بـ المنيا بطريق الصعيد الصحراوي الشرقي «الجديد» أمام قرية بني حسن الشروق، بمركز أبوقرقاص

تلقي مدير أمن المنيا إخطارا من عمليات النجدة، بانقلاب سيارة رقم 1865 ر ه ملاكي، بطريق الصعيد الصحراوي الشرقي «الجديد» أمام قرية بني حسن الشروق بمركز أبوقرقاص، نتيجة اختلال عجلة القيادة.

تسبب الحادث في وفاة منار . و 9 سنوات وشقيقتها عبير 12 سنة مقيمتان بمحافظة أسيوط، وإصابة 9 آخرين من أسرة واحدة وهم: عدلي. س. ع 42 سنة سائق، ونجله سمير 16 سنه، ومروه. و . م 3 سنوات، وشقيقيها هشام، 12 سنه، وحسام، 7 سنوات، وأميرة. ع. س 13 سنه، ومينا. ص 5 سنوات، و2 مجهولين الاسم والعنوان وجميعهم من أسيوط.

تم نقل الجثتين والمصابين للمستشفي وتحرر. محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق