عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مصرع شقيقتين وإصابة 9 في انقلاب ميكروباص بـ المنيا

انقلاب ميكروباص بصحراوي
انقلاب ميكروباص بصحراوي ابوقرقاص

لقت طفلتان شقيقتان مصرعهما وأصيب 9 آخرين،  في حادث انقلاب سيارة ميكروباص  بـ المنيا بطريق الصعيد الصحراوي الشرقي «الجديد» أمام قرية بني حسن الشروق، بمركز أبوقرقاص

تلقي مدير أمن المنيا إخطارا من عمليات النجدة، بانقلاب سيارة رقم 1865 ر ه ملاكي، بطريق الصعيد الصحراوي الشرقي «الجديد» أمام قرية بني حسن الشروق بمركز أبوقرقاص، نتيجة اختلال عجلة القيادة.

تسبب الحادث في وفاة منار . و 9 سنوات وشقيقتها عبير 12 سنة مقيمتان بمحافظة أسيوط، وإصابة 9 آخرين من أسرة واحدة وهم: عدلي. س. ع 42 سنة سائق، ونجله سمير 16 سنه، ومروه. و . م 3 سنوات، وشقيقيها هشام، 12 سنه، وحسام، 7 سنوات، وأميرة. ع. س 13 سنه، ومينا. ص 5 سنوات، و2 مجهولين الاسم والعنوان وجميعهم من أسيوط.

تم نقل الجثتين والمصابين للمستشفي وتحرر. محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق 

المنيا طفل مستشفي النيابة العامة انقلاب سيارة جنوب المنيا الصحراوي أمن المنيا مدير مركز ابوقرقاص انقلاب مصابين انقلاب سيارة ميكروباص سيارة ميكروباص صحراوى بمحافظة أسيوط الصحراوي الشرقي

موضوعات متعلقة

لمواجهة الموجة الرابعة لفيروس كورونا.. مطرانية المنيا للأقباط الأرثوذكس تصدر 10 قرارات جديدة

ترشيحاتنا

موظفة سابقة في فيسبوك تكشف عن أكبر قضية تضليل في تاريخ الشركة

عضة ثعبان من داخل مرحاض تقتل طفلة في السعودية

أكثر دعاء مستجاب في جوف الليل لقضاء الحاجة

الوحدة الإماراتي يكشف موقفه من مفاوضات كارتيرون وموسيماني وحقيقة طلب ضم معلول وبن شرقي

يستغرق 3 سنوات ويتكلف 600 مليون دولار.. رئيس الحكومة الليبية يعلن عن مشروع ضخم

بحوزتهما 8 تماثيل أثرية.. سقوط شقيقين نقبا عن الآثار داخل قطعة أرض بالفيوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

النفط ارتفع 7.5%..أسعار البنزين في مصر تقترب من الزيادة| توقيت وتوقعات

بعد استبعاد أفشة وشريف .. قرار جديد من كيروش في منتخب مصر

نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2021.. إعلان النتيجة خلال ساعات

الأخوة الأعداء.. كيف فكر شاب في الاستعانة بصديقه لاغتصاب شقيقته من أجل الميراث؟

ليست صديقة لي.. رسالة من وفاء عامر لـ ياسمين عبدالعزيز.. فيديو

وزير التعليم لـ أولياء الأمور: «اطمئنوا على أولادكم والتزموا بالإجراءات الاحترازية»

بعد التجديد له.. علي معلول ثاني أغلى لاعب "راتبًا" في تاريخ مصر

عريسها قتلها ليلة الحنة.. عروس قليوب تلقت 15 طعنة بجسدها.. والمتهم: أرغمونى على الزواج منها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إلهام شاهين من داخل قصر عابدين:مصر أم الدنيا وأول حضارة فى العالم

الأخوة الأعداء.. كيف فكر شاب في الاستعانة بصديقه لاغتصاب شقيقته من أجل الميراث؟

مقطع يوقف القلب.. ثعبان ضخم ينام في حضن فتاة وتمسح على رأسه.. فيديو

شاب عماني يتزلج على مياه السيول وسط إعصار شاهين المدمر..فيديو

فيديو

الدم بقى ميه.. شاب يخطط لتصوير شقيقته عارية من أجل الميراث

تمثيل من غير فلوس .. تصريحات وفاء عامر تتصدر التريند.. فيديو جراف

لخريجي الكليات الحكومية والخاصة.. تفاصيل وشروط التقديم بـ الكلية الحربية |فيديو

نهاية يتمناها الجميع .. شاب تصعد روحه للسماء أثناء الصلاة

المزيد

ساحة رأي

عبد الرازق توفيق يكتب: الكذب القسري

أحمد شيخو يكتب: استخدام تركيا للأسلحة الكيميائية

رمضان البيه يكتب: العقائد فى الإسلام «4»

خالد الشناوي يكتب: الاحتفال بمولد سيدنا رسول الله

شيماء السيد تكتب: احذر الشيطان مرة واحذر نفسك مرتين.

أحمد أبو علي يكتب: صناعة الصناديق العقارية.. باتت ضرورة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيمان الدربي

أطفال الزنا

د.مجدي بدران

فيروسات نزلات البرد

د.سالم الكتبي

الأولوية الأمريكية «العاجلة» ومناورات الملالي

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان «1»

كريمة أبو العينين

توبة نصوحه

إلهام أبو الفتح

100 عام على حديقة المريلاند

إبراهيم شعبان

بايدن ينّفض أوراقه العربية

د. محمد مبروك

آلام الساق والبرسيم!

اﻟﻤﺰﻳﺪ