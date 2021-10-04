الزمالك : لم نحسم موقف"نبيه" من العودة .. ولبيب انزعج من تصرفات اللاعبين

كشف حسام المندوه عضو اللجنة المكلفة التي تدير نادي الزمالك، موقف الإدارة من عودة أسامة نبيه إلى منصبه "مدرب عام" في الجهاز الفني للفرنسي باتريس كارتيرون.

وقال المندوه خلال تصريجات عبر ملعب "أون تايم" على قناة "أون تايم سبورت": "أسامة نبيه زمالكاوي حتى النخاع وله دور كبير في حصد الدوري، ولكن مواقع التواصل الاجتماعي يُساء استخدامها، وهو في لحظة ضيق عنده كتب ما كتبه، ولكن نحن لم نحسم الموقف إلا بعد ارتياح الطرفين سواء نحن أو هو".



وأكمل: "مستحقات اللاعبين سيتم صرفها الأسبوع المُقبل، حسين لبيب كان منزعجًا من موقف اللاعبين بعدم نزولهم للتدريبات، لأنه كان قد وعدهم بصرف مستحقاتهم في أكتوبر".

وأتم: "مستحقاتهم موجودة في النادي منذ اجتماعنا معهم، وسنصرفها لهم ليس لأنهم امتنعوا عن التدريبات، ولكن سنصرفها لأن هذا هو الموعد الذي حددناه".