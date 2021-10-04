رسالة شديدة اللهجة من الزمالك لـ أشرف بن شرقي

وجه حسام المندوه عضو اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، رسالة شديدة اللهجة لـ اللاعب الدولي المغربي أشرف بنشرقي عقب محاولة الخروج من نادي الزمالك على غرار اللاعب التونسي الهارب فرجاني ساسي.

وقال حسام المندوه في تصريحات تليفزيونية مساء الأحد: “أدينا شوفنا اللي بيسيب الزمالك بيحصله إيه” في إشارة إلى وضع اللاعب فرجاني ساسي حالياً في صفوف الدحيل القطري.

وأضاف المندوه: "مع احترامي كل الأندية وشعبيته نادي الزمالك شيء آخر، نادي الزمالك هو الكاميرا التي تبرز اللاعب ونقطة الضوء التي تجعله يلمع".

وتسيطر حالة من القلق على جماهير نادي الزمالك من تكرار سيناريو التونسي فرجاني ساسي لاعب الفريق السابق مع المغربي أشرف بن شرقي أحد أهم نجوم القلعة البيضاء حالياً، والذي كان عنصراً أساسياً في تتويج الفارس الأبيض ببطولة الدوري المصري الممتاز في الموسم الماضي.