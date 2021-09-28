الأهلي يرفع قيمة تجديد "علي معلول" عقب عرض "الدحيل" الضخم .. تفاصيل

رفع مسئولو النادي الأهلي العرض المقدم لـ علي معلول الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم ، عقب تلقي اللاعب عرضا مغرياً من نادي الدحيل القطري.

وكشف الإعلامي كريم شحاتة، أن نادي الدحيل القطري عرض مبلغ 2.5 مليون دولار على التونسي علي معلول ظهير أيسر الأهلي، لضمه بداية من الموسم الجديد في ظل انتهاء عقده مع الفريق الأحمر بنهاية الموسم المقبل.

وتابع شحاتة في برنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة، أن الأهلي عرض على معلول الحصول على مليون ونصف دولار سنويا، وهو الرقم الذي يعد استثنائيا ولم يحصل لاعب عليه في تاريخ الأهلي، وذلك بعد ان توقف العرض الأول عند مليون و200 الف دولار فقط.

وأضاف كريم شحاتة، أنه بالرغم من أن عرض الدحيل أكبر من عرض الأهلي ماليا، إلا أن الاستمرار في الأهلي هو رغبة اللاعب الأولي في ظل ارتباطه الكبير بالنادي ولرغبته في ختام مسيرته داخله ومن ثم العمل داخله بعد الاعتزال.