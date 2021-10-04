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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تشكيلات عصابية ومخدرات بـ8 ملايين جنيه.. الداخلية تداهم البؤر الإجرامية بالقليوبية

أرشيفية
أرشيفية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية والذخائر وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة إحدى البؤر الإجرامية المسلحة بمنطقة عزبة الصفيح بدائرة قسم شرطة ثان المنصورة بالدقهلية يقوم على إداراتها عدة تشكيلات عصابية شديدة الخطورة تخصصوا فى الاتجار بالمواد المخدرة بكميات كبيرة وترويجها على عملائهم.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطنى – الأمن العام – الأمن المركزى) ، وبالاشتراك مع مديرية أمن الدقهلية ، والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة) تم إعداد مأموريات استهدفت عناصر تلك التشكيلات ، وقد أسفرت الجهود عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

ضبط تشكيل عصابى مكون من 8 عناصر إجرامية لعدد 4 منهم معلومات جنائية حال تواجدهم بإحدى الأراضى الزراعية تستخدم كمخزن للخردة بعزبة الصفيح بدائرة قسم شرطة ثان المنصورة ، وبحوزتهم (375 كيلو جرام لمخدر البانجو – 325 طربة لمخدر الحشيش وزنت 45 كيلو جرام – 4 إسطوانات لمخدر الهيروين – كمية من مخدر الآيس – 8390 قرص مؤثر على الحالة النفسية والعصبية متنوع – 5 قطع أسلحة نارية وعدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة  - 2 قطع أسلحة بيضاء - 2 سيارة - مبلغ مالى– 7 هواتف محمولة – كمية من أدوات التجزئة والتقطيع والتغليف).

ضبط تشكيل عصابى مكون من 8 عناصر إجرامية لعدد 5 منهم معلومات جنائية حال تواجدهم بالقرب من مسكن أحد عناصر التشكيل بدائرة قسم شرطة ثان المنصورة ، وبحوزتهم (100 كيلو جرام لمخدر البانجو – 50 طربة لمخدر الحشيش– 2 قطعة أسلحة نارية وعدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة  - 3 قطع أسلحة بيضاء – دراجة نارية "بدون لوحات" - مبلغ مالى – 6 هواتف محمولة).

و ضبط تشكيل عصابى مكون من ثلاثة عناصر إجرامية لإثنين منهم معلومات جنائية حال تواجدهم بذات العزبة ، وبحوزتهم (25 كيلو جرام لمخدر البانجو - 3 قطع أسلحة بيضاء – دراجة نارية "بدون لوحات"  - مبلغ مالى – 3 هواتف محمولة).

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (8,000,000 – ثمانية ملايين جنيه تقريباً) ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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وزارة الداخلية البؤر الإجرامية بالقليوبية تشكيلات عصابية مخدرات

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