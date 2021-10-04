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توك شو

تعرف على تفاصيل المبادرة الرئاسية "لصحة الأم والجنين "وخطة عملها في الفترة المقبلة| فيديو

المبادرة الرئاسية
المبادرة الرئاسية لرعاية صحة الأم والجنين

قال الدكتور فوزي فتحي المدير التنفيذي للمبادرة الرئاسية لصحة الأم والجنين  ، إن مبادرة رئيس الجمهورية لرعاية صحة الأم والجنين هى امتداد للمبادرة الأشمل والأعم لمبادرة 100 مليون صحة والهدف منها هو الارتقاء بالحالة الصحية العامة وصحة المجتمع المصري .

وأضاف الدكتور فوزي فتحي خلال حواره ببرنامج " 8الصبح " المذاع على فضائية " دي أم سي " ، أن مبادرة رعاية صحة والجنين تركز أكثر على النساء الحوامل والهدف الأساسي منها تجنب إصابة الأجيال القادمة بالأمراض التي تنتقل من الأم إلى الجنين وبالتالي تجنب الوفيات التي من الممكن أن تنتج عن هذه الأمراض .

وتابع الدكتور فوزي فتحي ، أن الاجراءات الوقاية إن لم تًتبع خصوصًا في حالة الأمراض المعدية  ومنها الفيروس المسبب للالتهاب الكبدي وفيروس نقص المناعة البشري والبكتريا المسببة لمرض الزهري تكون نسبة انتقال هذه الأمرا ض إلى الجنين عالية جدًا 

ومن جانبه يتم الكشف أثناء المبادرة مرة واحدة فقط للحامل لاكتشاف أي مرض من  خلال نتائج التحاليل ويتم احالتها الى المستوى الأعلى من المستشفيات مع العلاج والمتابعة.حيث يتم التحليل عن طريق  "كيدي" شرائط تحاليل ، ونقوم بسحب العينه ممرضه مدربه من قبل وزاره الصحه والنتائج تتم في سريه تامه سواء متفاعله او غير متفاعلة. 

وفي حالة وجود حاله متفاعلة بيتم تحويلها الي المستشفيات الاعلي لتقديم الخدمه والمتابعة والعلاج عن طريق تسجيل الكتروني لكل حالة ويتم تسجيل كافه الحالات علي سيستم  وشبكة متصلة بالوزارة والسيستم  بقوم بتحديد المكان الذى يتم تحويل الحالة لها للتأكيد والمتابعه.

وتستغرق المدة الزمنيه للكشف علي المراة الحامل  مده نصف ساعه بيتم خلال هذه الفترة قياس الطول والوزن وسكر بول  وزلال وعمل صورة دم كامله  لقياس الهيمجلوبين ويتم تقديم الادويه مثل الكالسيوم واقراص الحديد وفولك اسد ليستفيد منها جميع الحوامل المترددين اثناء المبادره.

8 الصبح - تفاصيل نتائج المبادرة الرئاسية لصحة الأم والجنين.. وخطة عملها خلال الفترة المقبلة - YouTube

 

 

 

 

 

 

 

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