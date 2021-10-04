حدائق ومسارات خضراء.. العبور تتزين لسكانها

بمساحات خضراء واسعة تصل لأكثر من ألف فدان ومسارات للدراجات والمشي وجيم مفتوح خاص لقطانى المدينة الواعدة، تستقبل مدينة العبور زوارها وقاطنيها، لتتقلد مكانة مرموقة وسط باقي المدن الجديدة.



كشف المهندس عبدالرؤوف الغيطي رئيس جهاز مدينة العبور، عن تفاصيل إنشاء وموعد افتتاح أول جيم مفتوح بالمدينة، وأطول ممشى رياضي للمواطنين، والذى يقدر طوله بـ4 كيلو وعرضه 4 متر، موضحاً أنه تم تنفيذ ممشى ومسار للدراجات على محور العبور الرئيسي وقدرت تكلفته بـ 7 ملايين جنيه جميعها من إسهامات المجتمع المدني بالمدينة وإشراف وتنفيذ جهاز المدينة.



وأكد أن الممشى يتضمن زراعة أشجار من الجهتين ومزود بمقاعد وكراسي وجلسات لاستراحة المواطنين على جانبي الممشى لكل 100 متر كما تم مراعاة أن يكون وسط منطقة خضراء تتيح للمواطنين الاستمتاع بالممشى والمنظر الجمالي وسط الأشجار كثيفة الزهور، كما تم تنفيذ مواقع الاستراحات والكراسي بحيث تكون محاطة بالأشجار والزهور.



وكشف رئيس جهاز العبور، تفاصيل تنفيذ جيم مفتوح مزود بأحدث الأجهزة لممارسة رياضة ، لافتاً إلى أن الجيم سيكون برسوم رمزية وبه مدرب خاص لتدريب الزائرين، مضيفاً أن الجيم به أكثر من 34 لعبة رياضية لتناسب كافة الأعمار والرياضات، كما أشار إلى أنه سيتم تخصيص ساعتين يومياً للسيدات فقط بناءاً على طلب بعض المواطنين.

وأوضح الغيطي أنه تم تعيين أفراد أمن على طول الممشى لتأمينه ومنع المعاكسات ومنع محاولات أي أفراد للخروج عن القانون، مضيفاً أنه أثناء تنفيذ مشروع الممشى وضع تصور لإنشاء مناطق لوضع شوايات على مسافات متباعدة لتمكين المواطنين من إقامة حفلات شواء بسيطة أو "حفلات الباربكيو" والاستمتاع بالخروج دون التأثير على نظافة المكان.