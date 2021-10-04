عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الانتهاء من تدريب 68 من أصحاب البازارات في مدينة إسنا

تدريب العاملين في
تدريب العاملين في السياحة

انتهت وزارة السياحة والآثار من تدريب عدد ٦٨ من أصحاب البازارات فى مدينة إسنا بمحافظة الاقصر، وذلك استكمالا للجهود التي تبذلها الوزارة لرفع كفاءة العنصر البشري من  العاملين فى قطاع السياحة وخاصة المتعاملين مع السائحين.

وقد تضمن البرنامج التدريبي الذي استمر لمدة يومين مجموعة من المهارات الخاصة بفن البيع والتعامل مع الزائرين وأيضا التسعير .

ومن جانبها، أشارت الدكتورة سها بهجت مستشار وزير السياحة والآثار لشئون التدريب إلى أن هذا التدريب تم ضمن برنامج سفراء السياحة الذي يتم تنفيذه بتمويل من بنك الإسكندرية وتنفيذ مؤسسة Rythm التدريبية المعتمدة من Institute of Hospitality في المملكة المتحدة، لافتة إلى أن برنامج "سفراء السياحة" يهدف إلى رفع الوعي السياحي لدى العاملين بالمنشآت السياحية والفندقية والمتاحف والمواقع الأثرية وتعريفهم بالسلوكيات الصحيحة التي يجب اتباعها مع السائحين والزائرين ليكونوا سفراء للبلاد أثناء التعامل مع الزائرين بالأماكن السياحية والأثرية.

جدير بالذكر أن الوزارة كانت قد نظمت في سبتمبر الماضي ندوة توعوية لأصحاب البازارات والمتعاملين مع السائح بمدينة إسنا بمحافظة الأقصر، لرفع الوعى السياحي والأثري لديهم وتأهيلهم على مفهوم الخدمات السياحية وكيفية التعامل مع الزائرين. 
 

وزارة السياحة والآثار تدريب اسنا الأقصر الدكتورة سها بهجت

ترشيحاتنا

حكم فتح مقهي به شيشة .. الإفتاء توضح

الطماطم تواصل الصعود.. أسعار الخضروات اليوم بالأسواق.. فيديو

لا مفر منها.. أمريكا تستعد بإجراءات استثنائية لجائحة جديدة ستضرب العالم قريبا

جولة مفاجئة وتكليفات جديدة.. أول تحرك لوزير الزراعة بعد أزمة حديقة الأسماك

بدء المرحلة الثانية من الموجة الـ18 لإزالة التعديات علي أملاك الدولة.. 11 أكتوبر

رسميا السولية يجدد عقده مع الأهلي لمدة ثلاث سنوات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصرع مدرب قيادة دراجات شهير فى حادث بـ صحراوى أسوان - القاهرة

النفط ارتفع 7.5%..أسعار البنزين في مصر تقترب من الزيادة| توقيت وتوقعات

وزيرة الصحة: مصر تشهد أقل عدد وفيات خلال الموجة الرابعة.. ومفيش تأجيل للدراسة

ليس كورونا.. الصحة العالمية تحذر من المسبب الأول للوفاة في العالم

الذهب يواصل السقوط.. ومفاجأة في أسعار المعدن الأصفر اليوم الاثنين 4-10-2021

في السعودية وليس مصر.. علماء يتوصلون إلى الجبل الذي كلم فيه موسى الله

أساء للنبي محمد فمات محروقا| نهاية مأساوية لرسام الكاريكاتير السويدي لارس فليكس

ليست صديقة لي.. رسالة من وفاء عامر لـ ياسمين عبدالعزيز.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تفاصيل تعاقد وليد منصور والمطربة يسرا في مؤتمر صحفي.. صور

هدف مارادوني وتمريرة سحرية.. لماذا وصفت "ديلي ميل" محمد صلاح ب"النشال"؟

راض بقضائك يا رب.. لماذا أشعلت امرأة النار في جسد نجار بثبات وهدوء؟.. تفاصيل

حكاية السهرة.. لماذا أشعلت "يا ناسيني" نار الغيرة في قلب كوكب الشرق؟

فيديو

فيديو جراف| أخفوا المخدرات في ملابسهم.. نجل شاروخان في ورطة

بعد التجديد له.. تعرف على راتب علي معلول في الأهلي "فيديو"

حركات استعراضية بالموتوسيكلات بمحور شينزو أبي بمدينة نصر.. فيديو

بعد إعلان بيع شقة فاتن حمامة .. أشهر الفنانين سكان عمارة ليبون

المزيد

ساحة رأي

د. ضحى بركات تكتب: هل يموت الحب ....؟

عبد الرازق توفيق يكتب: الكذب القسري

أحمد شيخو يكتب: استخدام تركيا للأسلحة الكيميائية

رمضان البيه يكتب: العقائد فى الإسلام «4»

خالد الشناوي يكتب: الاحتفال بمولد سيدنا رسول الله

شيماء السيد تكتب: احذر الشيطان مرة واحذر نفسك مرتين.

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام مازن

صحفيون على الجبهة !

إيمان الدربي

أطفال الزنا

د.مجدي بدران

فيروسات نزلات البرد

د.سالم الكتبي

الأولوية الأمريكية «العاجلة» ومناورات الملالي

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان «1»

كريمة أبو العينين

توبة نصوحه

إلهام أبو الفتح

100 عام على حديقة المريلاند

إبراهيم شعبان

بايدن ينّفض أوراقه العربية

اﻟﻤﺰﻳﺪ