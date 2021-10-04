شاهد.. طبيبة تكشف أهمية المشروع القومي للتبرع بالبلازما

قالت الدكتورة أمينة عبد الحكيم مديرة وحدة المتابعة بالمشروع القومي للتبرع بالبلازما ، إن هدف هذه الحملة هو الوصول للاكتفاء الذاتي من الأدوية التي تُصنع من مشتقات البلازما .



وأضافت الدكتورة أمينة عبد الحكيم ، خلال مداخلتها الهاتفية في فضائية " دي أم سي " ، أن هناك شروط مطلوبة للمتبرع ، وهى أن يكون عمره من 18 لـ 60 سنة لايعاني من أي أمراض مثل أمراض في الكلى أو الكبد أو القلب وأن تكون نسبة الهيموجلوبين طبيعية .



وتابعت الدكتورة أمينة عبد الحكيم ، أنه يتم التأكيد على المتبرعين قبل الدخول إلى أي مركز ارتداء الكمامة والالتزام بالتباعد الاجتماعي وكافة الاجراءات الاحترازية الأخرى .



وفي سياق متصل :قالت الدكتورة مروة محسن مدير إدارة الجودة بالمشروع القومي للتبرع بالبلازما بوزارة الصحة والسكان، إنه يجب زيادة وعي المواطنين بشأن أهمية الإقبال على التبرع ببلازما الدم، لافتة إلى أن البلازما هو عبارة عن سائل شفاف يميل إلى الاصفرار يكون 55% من حجم الدم في الجسم، ويعتبر الماء 90% منه، والبقية عبارة عن بروتينات وعوامل تجلط وأجسام مضادة.



وأضافت : «الهدف من المبادرة الرئاسية للتصنيع والاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما هو تجميع البلازما كمحور أساسي ورئيسي، حيث يجرى تصنيعها وتدخل في صناعة أدوية تعالج أمراض كثيرة».



وتابعت مدير إدارة الجودة بالمشروع القومي للتبرع بالبلازما بوزارة الصحة والسكان، أنه يجرى استخدام الألبومين من البلازما لعلاج مرضى الكبد والكلى والحروق والأورام، كما يجرى استخراج عوامل التجلط يعتمد عليها مريض الهيموفيليا طيلة فترات حياته وإلا فإنه سيصاب بإعاقة.



وأردفت أنه يتم استخراج أجسام مضادة من البلازما وتعالج أمراض الأعصاب ونقص المناعة، ومختلف الأمراض المناعية، حيث كانت تعتمد مصر على استيراد هذه الأدوية، لكن المشروع القومي يستهدف صناعة المشتقات الدوائية في مصر لإتاحتها للمريض.



وأوضحت أن التبرع بالبلازما عملية بسيطة، فيجب التأكد طبيا من أن يكون المريض لائقا للتبرع، وفقا لمعايير محلية وعالمية، منها ان يتراوح السن ما بين 18 و60 سنة، وأن يتخطى وزنه 50 كم، وألا يعاني المتبرع من أي أمراض مزمنة في القلب أو الكلى أو الصدر، وألا يخضع لعمليات جراحية في أخر 4 شهور، ولا يستخدم أدوية معينة تمنع تبرعه، وبعد ذلك وتستغرق عملية الفصل من 45 دقيقة إلى ساعة، وهي عملية آمنة تماما.

الأخبار - د. أمنية عبد الحكيم توضح الأهمية الطبية للمشروع القومي بالتبرع بالبلازما - YouTube