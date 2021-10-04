هدف صلاح العظيم.. الصحف الإنجليزية تتغنى بالفرعون المصري.. وتبرز غضب جوارديولا

سلطت الصحف الإنجليزية، الصادرة صباح اليوم الاثنين، الضوء على مواجهة ليفربول ومانشستر سيتي التي أقيمت أمس، وانتهت بالتعادل الإيجابي 2-2، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وواصل صلاح ممارسة هوايته في هز الشباك، للمباراة السابعة على التوالي مع ليفربول، في مختلف المسابقات، عقب تسجيله هدفا خرافيا خلال تعادل الريدز 2-2 مع ضيفه مانشستر سيتي، في الجولة السابعة للبريميرليج.

كما شهد اللقاء أيضا صناعته للهدف الأول لليفربول، الذي جاء بقدم السنغالي ساديو ماني.

ورفع صلاح رصيده التهديفي مع ليفربول، في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، إلى 6 أهداف، ليتقاسم صدارة ترتيب هدافي المسابقة مع جيمي فاردي، مهاجم ليستر سيتي.

وكان هذا الهدف رقم 103 لصلاح في مسيرته بالدوري الإنجليزي، ليصبح على بعد هدف وحيد من معادلة الرقم القياسي، الذي يحمله النجم الإيفواري المعتزل ديدييه دروجبا، كأكثر اللاعبين الأفارقة تسجيلا للأهداف في البطولة العريقة.

ويتصدر صلاح حاليا ترتيب هدافي ليفربول في جميع المسابقات، برصيد 9 أهداف في 9 مباريات، بواقع 6 أهداف بالدوري الإنجليزي و3 أهداف في دوري الأبطال، متفوقا بفارق 4 أهداف على أقرب ملاحقيه ماني.

وعنونت صحيفة "ديلي ميل": "جنون البصق.. غضب مانشستر سيتي بسبب الهجوم الحقير لمشجع.. وغضب شديد لجوارديولا بسبب هروب ميلنر من البطاقة الحمراء".



وكتبت صحيفة "ميرور" عنوان: "البصق والجودة السحرية.. جوارديولا الغاضب يطالب بالتدخل بعدما امتزجت المباراة الكلاسيكية الرائعة باتهامات لمشجع بالبصق على مقاعد بدلاء مانشستر سيتي".

وخرجت صحيفة "ديلي إكسبريس" قائلة: "رائع.. هدف صلاح العظيم يضيء صراع الجبابرة، بدء التحقيق في ادعاء مانشستر سيتي بصق مشجع على الجهاز الفني".

وكان لصحيفة "مترو" دور في الإشادة بأداء محمد صلاح أيضًا حيث علقت: "جوارديولا الغاضب ينفجر في وجه الحكم بسبب هروب ميلنر من الطرد، لكن مانشستر سيتي عاد مرتين ليعدل النتيجة بعد هدف صلاح الرائع".