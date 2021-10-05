انطلاق دور الانعقاد الثاني لمجلس الشيوخ.. اليوم

تنطلق أعمال الجلسة الافتتاحية لمجلس الشيوخ، في دور الانعقاد الثاني، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.

ومن المقرر أن تبدأ الجلسة العامة، في تمام الساعة الحادية عشر، لإعلان قرار رئيـس جمهـورية مصر العربية رقم 419 لسنة 2021 بدعـوة المجلـس للانعقاد؛ لافتتاح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الأول، وقرار رئيـس جمهـورية مصر العربية رقم 300 لسنة 2021 بفض دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الأول.

كما تشهد جلسة الأربعاء، إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس، بفتح الباب لتقديم الاقتراحات والاعتراضات كتابة.