عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

انطلاق دور الانعقاد الثاني لمجلس الشيوخ.. اليوم

المستشار عبد الوهاب
المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ

تنطلق أعمال الجلسة الافتتاحية لمجلس الشيوخ، في دور الانعقاد الثاني، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.

 

ومن المقرر أن تبدأ الجلسة العامة، في تمام الساعة الحادية عشر، لإعلان قرار رئيـس جمهـورية مصر العربية رقم 419 لسنة 2021 بدعـوة المجلـس للانعقاد؛ لافتتاح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الأول، وقرار رئيـس جمهـورية مصر العربية رقم 300 لسنة 2021 بفض دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الأول.

 

كما تشهد جلسة الأربعاء، إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس، بفتح الباب لتقديم الاقتراحات والاعتراضات كتابة.

مجلس الشيوخ دور الإنعقاد الثانى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق اللجان النوعية الجلسة الإفتتاحية

ترشيحاتنا

لطلب دعم عملية السلام.. رئيس برلمان كوريا الجنوبية يزور مصر

حتى لو مغلق.. اعثر على هاتفك الآيفون المسروق أو الضائع بهذه الخطوات

سعر الدولار في البنوك اليوم 5-7-2021

دعاء مستجاب للزواج بمن تحب .. بـ34 كلمة تعجل الفرح

5000 جنيه زيادة جديدة في أسعار هيونداي توسان موديل 2022

ذكرى ميلاد سامية شكري|صغيرة على الحب أهم أعمالها.. وشقيقتها نجمة إغراء شهيرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هاكرز.. خبير أمن معلومات يكشف أسباب تعطل "فيسبوك" و"واتساب"

بسبب عطل فني.. توقف خدمة ماسنجر وانستجرام وواتساب في مصر والعالم

هل تعطل فيسبوك وواتس آب فقط؟..شلل في التطبيقات الشهيرة على الإنترنت عالميا

خبير معلومات يوضح سبب توقف فيسبوك وواتس اب وانستجرام ..فيديو

"فيسبوك" يكشف لـ صدى البلد تفاصيل عطل "واتس آب" و "إنستجرام" و "ماسنجر"

40 تصريحا جديدا من وزير التعليم لحسم الجدل قبل بدء الدراسة بأيام

السبب الحقيقي لتعطل فيسبوك في العالم.. هل يكون الهجوم الأضخم للهاكرز؟

مشاكل في التطبيقات.. أول تعليق من شركة "فيس بوك" عقب العطل المفاجئ

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سمكة قرش تلتهم ساق شاب في أثناء الركمجة

بتر أصابع سائح بسبب عضة عنكبوت أثناء جلوسه على الشاطئ|صور

حقيقة تمكن طفل صيني عمره 13 عامًا من تعطيل فيس بوك وواتساب

حكاية السهرة | سيبوه ياخد فرصته.. عندما تخلى رشدي أباظة عن نجوميته لصالح محمود ياسين

فيديو

رسائل طمأنة وتحذير من وزيرة الصحة بشأن الموجة الرابعة من كورونا ..فيديو

فيديو جراف.. إسقاط النظام.. المظاهرات تجتاح إثيوبيا ضد آبي أحمد

أزمة غاز تضرب أوروبا .. هل تعيش القارة العجوز شتاء جليديا؟ "فيديو"

فيديو جراف.. الشاب مصطفى ضربوه بحجر.. فرح يتحول إلى مأتم في أبوالنمرس .. ما القصة

المزيد

ساحة رأي

محمود أبو حبيب يكتب: سر الرقم 6 ونكسة تل أبيب

كواعب احمد البراهمي تكتب: الرسالات

د. ضحى بركات تكتب: هل يموت الحب ....؟

عبد الرازق توفيق يكتب: الكذب القسري

أحمد شيخو يكتب: استخدام تركيا للأسلحة الكيميائية

رمضان البيه يكتب: العقائد فى الإسلام «4»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

نصر أكتوبر.. إرادة حياة

ريهام مازن

صحفيون على الجبهة !

إيمان الدربي

أطفال الزنا

د.مجدي بدران

فيروسات نزلات البرد

د.سالم الكتبي

الأولوية الأمريكية «العاجلة» ومناورات الملالي

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان «1»

كريمة أبو العينين

توبة نصوحه

إلهام أبو الفتح

100 عام على حديقة المريلاند

اﻟﻤﺰﻳﺪ