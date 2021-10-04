أحمد موسى منفعلا: حدائق الأهرام تعود عشر سنوات للخلف وعايز مسئول يرد

كشف الإعلامي أحمد موسى، المشاكل التي تعيشها قاطني منطقة حدائق الأهرام، واصفا ما يحدث فيها بـ عودة للوراء.

وانفعل أحمد موسى، في برنامجه على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، قائلا :"حدائق الأهرام مدينة الألف مشكلة، ولا حياة لمن تنادي"، متسائلا :"هل معقول ما يحدث في حدائق الأهرام والتي تطل على الهرم والمتحف الكبير".

وتابع أحمد موسى، أن حدائق الأهرام لا تتقدم وعادت للخلف عشر سنوات كاملة، مستدركا أن الاهمال أكبر وحجم تواجد التوكتوك زاد بشكل كبير.



وأكمل أحمد موسى، أن أيادي الإهمال زادت والقمامة في كل مكان وكل شيء أسواء ويشتكي أهالي حدائق الأهرام مما يحدث فيها من أهمال وتراجع في كل شيء.



وأضاف أحمد موسى،:"عايز حد مسئول يقول أنا مسئول عن حدائق الأهرام ومش توزعوا الموضوع بينكم، وشوارع شطورة أحسن من شوارع حدائق الأهرام".