خلي بالك من عقلك.. عمر خيرت يشعل حماس السعوديين

تصدر الموسيقار عمر خيرت تريند جوجل بعد احياء حفل فى السعودية في المسرح الأحمر بجامعة الأميرة نورة، وذلك ضمن فعاليات معرض الرياض الدولي للكتاب.

وخطف عمر خيرت الانظار بمقطوعاته الموسيقية التى قدمها وتفاعل معها الجمهور ولعل من ابرز هذه المقطوعات الموسيقية مسألة مبدأ، وجيران الهنا، وقضية عم أحمد، وفي هويد الليل، وخلي بالك من عقلك، وزي الهوا، ومافيا، وليلة القبض على فاطمة، والخواجة عبد القادر، والعرافة، والعطور الساحرة.

ومن ناحية أخرى يحيي الموسيقار عمر خيرت حفلين خلال شهر أكتوبر يومي 12 و13 على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية.

وسيكون الحفل بمصاحبة أوركسترا القاهرة بقيادة المايسترو ناير ناجي، وسيتم تقسيم التذاكر إلى 4 فئات و ستكون متاحة اونلاين من خلال موقع الأوبرا مع اقتراب الموعد.

وكان قد أحيا الموسيقار عمر خيرت، حفلتين متتاليتين في دار الأوبرا، وقدم مجموعة من أشهر مقطوعاته الموسيقية.

وعزف عمر خيرت عدد من المقطوعات الفنية التى نالت اعجاب جمهور الاوبرا ولعل من أبرزها في هويد الليل، زي الهوا، فيها حاجة حلوة، إعدام ميت، الخواجة عبدالقادر، عارفة، قضية عم أحمد، إنت المصري، البخيل وأنا، زي ما هي حبها، ضمير أبلة حكمت، اللقاء الثاني، غوايش، عفوًا أيها القانون، 100 سنة سينما.