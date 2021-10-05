بعد شائعات شطبها قائمة التراث.. رجائى يكشف خطة تطوير حديقة الأسماك

قال الدكتور محمد رجائي رئيس حدائق الحيوان والأسماك، إن هناك توجيهات بتطوير حديقة الأسماك ورفع كفاءتها وتجميلها ونظافتها وزيادة وسائل الترفيه فيها من أجل جذب الزائرين وراحتهم، موضحا أن التطوير يتم على عدة مراحل.

وأضاف "رجائي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المواجهة" والمذاع عبر قناة " إكسترا نيوز ، أن هناك لجنة هندسة حالية من معهد بحوث البناء تدرس الحالة الانشائية لجبلاية الأسماك والمشاكل التى تواجه الجبلاية تمهيدا للتطوير، مؤكدا أن جبلاية الأسماك بها العديد من المشاكل .

وأشار " رئيس حدائق الحيوان والأسماك" إلي أن الحديقة تتبع وزارة الزراعة ، أما بخصوص شطبها من قائمة التراث فوزارة الآثار نفت هذا الكلام ، ولايمكن شطبها لإنها عريقة ولها تاريخ كبير.