عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

الخدمة لن تعود قبل 24 ساعة.. القصة الكاملة لعطل فيسبوك وواتساب وانستجرام

تعطيل فيسبوك و واتساب
تعطيل فيسبوك و واتساب

تعطل فيسبوك وواتساب وانستجرام أزمة يعيشها العالم أجمع على مدار الساعات الماضية، فيما يقرب من حوالي 6 ساعات  كاملة، ولم يستطع أحد التواصل عبر منصات التواصل الإجتماعي، حيث توقفت خدمة إرسال الرسائل واستقبالها بشكل مفاجئ حتى تم الإعلان رسمياً عن تعطل فيسبوك و واتساب وانستجرام دون الكشف عن أسباب ذلك.

تعطل فيسبوك وواتساب أمر متكرر وتعرضنا له عدة مرات لكن هذه المرة يعتبر أكبر عطل تعرضت له منصات التواصل الإجتماعي حيث وصل حتى الآن لـ 6 ساعات كاملة ولا يوجد حتى الآن أنباء عن عودة فيسبوك وواتساب للعمل .

وأكدت إدارة موقع فيس بوك، عبر حسابها الشخصى بموقع تويتر، وجود عطل مفاجئ فى تطبيقاتها، وكتبت تغريدة توضيحيه جاءت كالآتي: "نحن ندرك أن بعض الأشخاص يواجهون مشكلة فى الوصول إلى التطبيقات، نحن نعمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها فى أسرع وقت ممكن، ونعتدز عن أى إزعاج".

txt

فيسبوك ترسل فريقا إلى كاليفورنيا لإصلاح العطل العالمي يدويا..تفاصيل

txt

مراسلة نيويورك تايمز: موظفو فيسبوك لم يتمكنوا من دخول مكاتبهم.. السبب مثير


اختراق فيسبوك


وكشف المهندس وليد حجاج خبير أمن المعلومات، آخر تطورات واقعة تعطل خدمات فيسبوك وواتساب وانستجرام.


وقال  حجاج، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج “صالة التحرير” المذاع عبر شاشة صدى البلد مساء اليوم الاثنين، أنه لم يتم الإعلان حتى الآن عن أسباب تعطل تطبيقي فيس بوك وواتس اب، مضيفا أن هذه ليست المرة الأولي بل أننا معتادين على هذا الأمر.


وتابع  خبير أمن المعلومات، أن العطل يعود لعدة أسباب ومن ضمنها حدوث عيب في البرامج خلال تحديثها، لافتا إلى أنه من الممكن أن يكون مجموعة من الهاكرز تسببوا في هذا العطل.

 

وأكمل  المهندس وليد حجاج خبير أمن المعلومات، أنه قد تكون هناك هجمة على سيرفرات فيس بوك وواتس اب تسببت في تعطل الخدمتين.

عملية قرصنة


 وذكر موقع برايفيسي أفيرز، أن المعلومات الشخصية لأكثر من 1.5 مليار حساب على "فيسبوك" تم تداولها وعرضها للبيع على منتدى شهير للقرصنة.

وأضاف الموقع أن هذه الواقعة "تشكل أكبر وأهم تفريغ لبيانات فيسبوك حتى الآن

ووفقا لمعلومات المنتدى، فإن البيانات المتداولة تحتوي على أسماء شخصية وعناوين بريد إلكتروني وأرقام هواتف ومعرفات مستخدمين.

وأوضح الموقع أن تحديد المجرمين الإلكترونيين أرقام هواتف المستخدمين يمكنّهم من إرسال رسائل نصية قصيرة مزيفة إلى المستخدمين المتضررين، ما من شأنه أن يسهل عليهم عمليات الاحتيال والإجرام.

سبب عطل فيسبوك


 كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال"، أن مسؤولا في شركة "كنتيك" لخدمات الإنترنت كشف عن أن "شركة فيسبوك أجرت اليوم تغييرا في معلومات توجيه الشبكة، وهذه التغيرات جعلت نطاقات الموقع غير متاحة وأجبرتها على قطع الاتصال بالإنترنت".


وقال دويج مادوري، مدير تحليل الإنترنت في شركة "كنتيك" لصحيفة "وول ستريت جورنال"، إن "فيسبوك أجرت تغييرا على ما يبدو صباح اليوم الاثنين في معلومات توجيه الشبكة، ما أثر على خوادم نظام أسماء النطاقات الخاصة بالشركة، والتي تعمل كنوع من نظام البحث على الإنترنت".

وأضاف: "التغيير جعل خوادم نظام أسماء النطاقات على شركة فيسبوك غير متاحة ، ما أجبر خدماتها فيسبوك وواتساب وانستجرام، على عدم الاتصال بالإنترنت".


قال مسؤول فى واتساب لـ NBC الأمريكية، إنه لا شيء يعمل فى المبنى سوى البريد الإلكترونى، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية"

.
وكشفت وسائل إعلام أمريكية، عن أن فيس بوك يرسل فريقا إلى كاليفورنيا فى محاولة لإعادة عمل خوادمه يدويا، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية".

وقال خبراء، أن خطأ تقنيا هو السبب المرجح لتعطل خدمات فيس بوك وواتساب وانستجرام، كما أوضحت بعض التقارير الواردة بشأن عطل فيسبوك أن تعطل منصات التواصل الإجتماعي قد يستغرق أكثر من 24 ساعة للعودة للعمل بشكل طبيعي مرة أخرى . 

 

خسارة فيسبوك


وتراجعت أسهم "فيسبوك" بواقع 5.5% بعد تعطل خدمات الموقع ومنصتي انستجرام وواتساب، حيث انخفض سهم "فيسبوك" إلى مستوى 323.56 دولار، بعد خسارة 19.5 دولار.

وتراجعت أسهم شركة "تويتر" بأكثر من 6%، وأسهم شركتي "جوجل" و"أمازون" بأكثر من 2% بعد تسجيل أعطال في منصاتها.

تعطيل فيسبوك تعطل فيسبوك و واتساب موقع فيس بوك منصات التواصل الاجتماعى تعطيل فيسبوك و واتساب سبب عطل فيسبوك اختراق فيسبوك

موضوعات متعلقة

خبير: سيرفرات فيسبوك غير موجودة ومن الوارد حدوث خطأ مقصود

ترشيحاتنا

إيران تعترف بما حدث معها منذ عام: منشآتنا النووية تعرضت لأعمال تخريبية

بعد انهيار فيسبوك.. خسائر فادحة لأسهم شركات التكنولوجيا

أخبار الفن.. حلا الترك بدون مكياج.. نضال الأحمدية تهاجم عمرو أديب

بدون حذف.. نشر عناقيد الغضب بخط يد جون شتاينبك

البنك المركزي: 3.5 تريليون جنيه حجم المطلوب من الحكومة للائتمان المحلي يونيو الماضي

عودة فيسبوك وانستجرام وواتسآب للعمل من جديد بعد ساعات من الإنقطاع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هاكرز.. خبير أمن معلومات يكشف أسباب تعطل "فيسبوك" و"واتساب"

بسبب عطل فني.. توقف خدمة ماسنجر وانستجرام وواتساب في مصر والعالم

هل تعطل فيسبوك وواتس آب فقط؟..شلل في التطبيقات الشهيرة على الإنترنت عالميا

"فيسبوك" يكشف لـ صدى البلد تفاصيل عطل "واتس آب" و "إنستجرام" و "ماسنجر"

خبير معلومات يوضح سبب توقف فيسبوك وواتس اب وانستجرام ..فيديو

بشائر الخير.. انتهاء الموجة الرابعة لـ كورونا في مصر قريباً | تفاصيل

تقارير تكشف حقيقة اختراق وتسريب بيانات 1.5 مليار حساب شخصي على فيسبوك

مشاكل في التطبيقات.. أول تعليق من شركة "فيس بوك" عقب العطل المفاجئ

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الخدمة لن تعود قبل 24 ساعة.. القصة الكاملة لعطل فيسبوك وواتساب وانستجرام

سبب جماهيرية المسلسل الكوري Squid Game الأكثر مشاهدة على منصة نتفليكس

تفاصيل تعاقد وليد منصور والمطربة يسرا في مؤتمر صحفي.. صور

هدف مارادوني وتمريرة سحرية.. لماذا وصفت "ديلي ميل" محمد صلاح ب"النشال"؟

فيديو

رسائل طمأنة وتحذير من وزيرة الصحة بشأن الموجة الرابعة من كورونا ..فيديو

فيديو جراف.. إسقاط النظام.. المظاهرات تجتاح إثيوبيا ضد آبي أحمد

أزمة غاز تضرب أوروبا .. هل تعيش القارة العجوز شتاء جليديا؟ "فيديو"

فيديو جراف.. الشاب مصطفى ضربوه بحجر.. فرح يتحول إلى مأتم في أبوالنمرس .. ما القصة

المزيد

ساحة رأي

محمود أبو حبيب يكتب: سر الرقم 6 ونكسة تل أبيب

كواعب احمد البراهمي تكتب: الرسالات

د. ضحى بركات تكتب: هل يموت الحب ....؟

عبد الرازق توفيق يكتب: الكذب القسري

أحمد شيخو يكتب: استخدام تركيا للأسلحة الكيميائية

رمضان البيه يكتب: العقائد فى الإسلام «4»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

نصر أكتوبر.. إرادة حياة

ريهام مازن

صحفيون على الجبهة !

إيمان الدربي

أطفال الزنا

د.مجدي بدران

فيروسات نزلات البرد

د.سالم الكتبي

الأولوية الأمريكية «العاجلة» ومناورات الملالي

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان «1»

كريمة أبو العينين

توبة نصوحه

إلهام أبو الفتح

100 عام على حديقة المريلاند

اﻟﻤﺰﻳﺪ