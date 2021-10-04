الخدمة لن تعود قبل 24 ساعة.. القصة الكاملة لعطل فيسبوك وواتساب وانستجرام

تعطل فيسبوك وواتساب وانستجرام أزمة يعيشها العالم أجمع على مدار الساعات الماضية، فيما يقرب من حوالي 6 ساعات كاملة، ولم يستطع أحد التواصل عبر منصات التواصل الإجتماعي، حيث توقفت خدمة إرسال الرسائل واستقبالها بشكل مفاجئ حتى تم الإعلان رسمياً عن تعطل فيسبوك و واتساب وانستجرام دون الكشف عن أسباب ذلك.

تعطل فيسبوك وواتساب أمر متكرر وتعرضنا له عدة مرات لكن هذه المرة يعتبر أكبر عطل تعرضت له منصات التواصل الإجتماعي حيث وصل حتى الآن لـ 6 ساعات كاملة ولا يوجد حتى الآن أنباء عن عودة فيسبوك وواتساب للعمل .

وأكدت إدارة موقع فيس بوك، عبر حسابها الشخصى بموقع تويتر، وجود عطل مفاجئ فى تطبيقاتها، وكتبت تغريدة توضيحيه جاءت كالآتي: "نحن ندرك أن بعض الأشخاص يواجهون مشكلة فى الوصول إلى التطبيقات، نحن نعمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها فى أسرع وقت ممكن، ونعتدز عن أى إزعاج".



اختراق فيسبوك



وكشف المهندس وليد حجاج خبير أمن المعلومات، آخر تطورات واقعة تعطل خدمات فيسبوك وواتساب وانستجرام.



وقال حجاج، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج “صالة التحرير” المذاع عبر شاشة صدى البلد مساء اليوم الاثنين، أنه لم يتم الإعلان حتى الآن عن أسباب تعطل تطبيقي فيس بوك وواتس اب، مضيفا أن هذه ليست المرة الأولي بل أننا معتادين على هذا الأمر.



وتابع خبير أمن المعلومات، أن العطل يعود لعدة أسباب ومن ضمنها حدوث عيب في البرامج خلال تحديثها، لافتا إلى أنه من الممكن أن يكون مجموعة من الهاكرز تسببوا في هذا العطل.

وأكمل المهندس وليد حجاج خبير أمن المعلومات، أنه قد تكون هناك هجمة على سيرفرات فيس بوك وواتس اب تسببت في تعطل الخدمتين.

عملية قرصنة



وذكر موقع برايفيسي أفيرز، أن المعلومات الشخصية لأكثر من 1.5 مليار حساب على "فيسبوك" تم تداولها وعرضها للبيع على منتدى شهير للقرصنة.

وأضاف الموقع أن هذه الواقعة "تشكل أكبر وأهم تفريغ لبيانات فيسبوك حتى الآن

ووفقا لمعلومات المنتدى، فإن البيانات المتداولة تحتوي على أسماء شخصية وعناوين بريد إلكتروني وأرقام هواتف ومعرفات مستخدمين.

وأوضح الموقع أن تحديد المجرمين الإلكترونيين أرقام هواتف المستخدمين يمكنّهم من إرسال رسائل نصية قصيرة مزيفة إلى المستخدمين المتضررين، ما من شأنه أن يسهل عليهم عمليات الاحتيال والإجرام.

سبب عطل فيسبوك



كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال"، أن مسؤولا في شركة "كنتيك" لخدمات الإنترنت كشف عن أن "شركة فيسبوك أجرت اليوم تغييرا في معلومات توجيه الشبكة، وهذه التغيرات جعلت نطاقات الموقع غير متاحة وأجبرتها على قطع الاتصال بالإنترنت".



وقال دويج مادوري، مدير تحليل الإنترنت في شركة "كنتيك" لصحيفة "وول ستريت جورنال"، إن "فيسبوك أجرت تغييرا على ما يبدو صباح اليوم الاثنين في معلومات توجيه الشبكة، ما أثر على خوادم نظام أسماء النطاقات الخاصة بالشركة، والتي تعمل كنوع من نظام البحث على الإنترنت".

وأضاف: "التغيير جعل خوادم نظام أسماء النطاقات على شركة فيسبوك غير متاحة ، ما أجبر خدماتها فيسبوك وواتساب وانستجرام، على عدم الاتصال بالإنترنت".



قال مسؤول فى واتساب لـ NBC الأمريكية، إنه لا شيء يعمل فى المبنى سوى البريد الإلكترونى، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية"

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وكشفت وسائل إعلام أمريكية، عن أن فيس بوك يرسل فريقا إلى كاليفورنيا فى محاولة لإعادة عمل خوادمه يدويا، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية".

وقال خبراء، أن خطأ تقنيا هو السبب المرجح لتعطل خدمات فيس بوك وواتساب وانستجرام، كما أوضحت بعض التقارير الواردة بشأن عطل فيسبوك أن تعطل منصات التواصل الإجتماعي قد يستغرق أكثر من 24 ساعة للعودة للعمل بشكل طبيعي مرة أخرى .

خسارة فيسبوك



وتراجعت أسهم "فيسبوك" بواقع 5.5% بعد تعطل خدمات الموقع ومنصتي انستجرام وواتساب، حيث انخفض سهم "فيسبوك" إلى مستوى 323.56 دولار، بعد خسارة 19.5 دولار.

وتراجعت أسهم شركة "تويتر" بأكثر من 6%، وأسهم شركتي "جوجل" و"أمازون" بأكثر من 2% بعد تسجيل أعطال في منصاتها.