أحمد فهمي ينشر صورة له.. ويوجه رسالة لزوجته

نشر الفنان أحمد فهمى صورة له من خلال حسابة الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى “ انستتجرام ”.

وعلق أحمد فهمى موجها رسالة لـ زوجتة الفنانة هنا الزاهد قائلا “ بتسرقي كل الصور اللي انا متصور زيها.. مش عارف انزل حاجة ”.

وكان الفنان أحمد فهمى وزوجته هنا الزاهد أثارا حالة من الجدل الواسع عبر صفحتهما على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك ودخلا الثنائى فى سجال ساخر.

قالت هنا الزاهد: "الحمد لله على كل شيء"، ليرد أحمد فهمى على تعليقها بطريقة ساخرة قائلا: “فى إيه يا بنتى هو إحنا انفصلنا وأنا مش عارف؟”.

وهو الأمر الذى دفع عدد من المتابعين والنجوم للتعليق على كلامهما ودخل المطرب محمد كيلانى قائلا: “إللى هي الحمد لله على كل حاجة حتى لو وحشة، هارش”.