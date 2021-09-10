شاهد... أحمد فهمى ينشر صورة برفقة كلبه

نشر الفنان أحمد فهمي، صورة جديدة له على صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهر فهمي في الصورة وهو يداعب الكلب الخاص به ونالت إعجاب متابعيه وانهالت عليه التعليقات.



ويعمل أحمد فهمى الآن على تصوير فيلم جديد، يحمل اسم "دماغ عالية"، ومسلسل جديد وهو "السفاح".



يذكر أن الفنان أحمد فهمي أكد في تصريح خاص لـ صدى البلد ، أنه يجري تحضيرات لمسلسل "السفاح" الذي سيتعاون فيه مع المخرج أحمد علاء.



وأضاف أحمد فهمي: "نحن في مرحلة اختيار باقي طاقم العمل حيث نفاضل بين العديد من الأسماء".



وتابع أحمد فهمي: "أحداث المسلسل مستوحاة من قصة حقيقية، وهي قصة «سفاح الجيزة».



وأكد أحمد فهمي: "المسلسل سيكون من 8 حلقات وسيتم عرضه على منصة شاهد".



وعن موقفه من المشاركة في دراما رمضان المقبل قال: "لم أستقر على خوض السباق الرمضاني المقبل من عدمه ومعي اكثر من مسلسل .. سأحدد من خلالها خوض السباق أم لا ".