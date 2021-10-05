غزل المحلة يتعادل وديًّا مع طلائع الجيش

تعادل فريق غزل المحلة مع فريق طلائع الجيش بهدف لكل منهما في المباراة الودية التى أقيمت بينهما مساء أمس.

و أحرز لفريق المحلة لاعبه الجديد المحترف حميد ماو في الدقيقة 44 من الشوط الأول، وتعادل لطلائع الجيش اللاعب محمد جابر في الدقيقة 27 من الشوط الثاني.



كان محمد عودة المدير الفني لغزل المحلة قد خاض الشوط الأول بتشكيل مكون من: محمود رضا لحراسة المرمى، ومعاذ الحناوي ومحمد فتح الله ومحمود علاء والسيد الشبراوي لخط الدفاع، وفي خط الوسط إبراهيم صلاح وحميد ماو وأحمد النادري، وفي الهجوم هشام عادل "بلحة" وإبراهيم كونيه وعبده يحيى.



لو تشهد المباراة في شوطها الأول فرصًا تذكر لكلا الفريقين، وانحصر اللعب في منتصف الملعب، حتى قارب الشوط على الانتهاء، ومن ركلة ركنية احتسبت للغزل مرَّر هشام عادل لمحمود علاء الذي أعادها إليه بكعب القدم، فحولها عرضية إلى منطقة الجزاء ليرتقي لها حميد ماو محرزا الهدف الأول للفلاحين بالرأس، على يسار حارس الطلائع.



في الشوط الثاني أجرى محمد عودة تغييرات كاملة في صفوف الفريق، تباعًا، حيث لم يبق من تشكيلة الشوط الأول سوى مدافع الفريق الجديد معاذ الحناوي، واشترك كل من: محمود الحضري، خالد سامي، محمد بازوكا، يحيى حامد، مصطفى العش، أحمد الشيخ، أشرف السيد، باولن فوافي، عبد الرحمن عاطف، والناشئ حسام حسن.



تحسن الأداء في الشوط الثاني، وتبادل الفريقان الهجمات الخطيرة، إلى أن أسفرت إحدى الهجمات عن هدف التعادل للطلائع إثر كرة مشتركة داخل منطقة جزاء المحلة، حولها محمد جابر بيمناه على يسار الحضري، زاحفة أرضية، لتسكن الشباك.



أضاع مهاجمو المحلة ثلاثة انفرادات كاملة بحارس مرمى الطلائع بعد هذا الهدف، وبقيت نتيجة المباراة على حالها، إلى أن أطلق الحكم محمود عاشور صافرة النهاية، ليخرج الفريقان متعادلين بنتيجة هدف لمثله.