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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

واتساب تعلق على عودة الخدمة حول العالم

واتساب
واتساب

اعتذرت منصة واتساب، اليوم الثلاثاء، عن العطل الذي أصاب البرنامج خلال الساعات الماضية، مؤكده عودة العمل “ببطء” خلال الفترة الحالية.

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انستجرام يعود للعمل مجدداً.. و يلحق بـ واتسآب و فيسبوك

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أخيراً عودة واتسآب للعمل بشكل طبيعي

وقال الحساب الرسمي لـ"واتساب" على تويتر: "نعتذر للجميع على عدم القدرة على استخدام واتساب اليوم، بدانا إعادة واتساب للعمل مرة أخرى ببطء وحرص".

وأضاف: "شكرا جزيلا لصبرك. سنواصل إطلاعك على آخر المستجدات عندما يكون لدينا المزيد من المعلومات لمشاركتها".

وعادت أخيراً تطبيق واتسآب للعمل بشكل طبيعي، بعد انقطاع للمرة الثانية عقب عودة منصات التواصل الاجتماعي الثلاث الأشهر في العالم للعمل من جديد، بعد انقطاع دام لساعات متواصلة بسبب عطل مفاجئ، عزل المليارات حول العالم تماماً عن بعضهم البعض.

ليبدأ اتجاه عدد كبير من المستخدمين للحل البديل “تيليجرام” الذى لم يسبق و أن تعطل من قبل، ما يعطيه الأفضلية من ناحية الإستمرارية مقارنة بمنافسه الأبرز و الأشهر “واتسآب”.

و يمكنك تحميل تطبيق “تيليجرام” لهواتف أندرويد من هنا، وهواتف آيفون عبر هذا الرابط، والذى يوفر أعلى درجات التأمين و الخصوصية، بالإضافة لنفس طريقة عمل نظيره “واتسآب”.

تعود تفاصيل الأزمة عندما أبلغ المستخدمون بظهور رسالة جاري الاتصال، الأمر الذي نتج عنه عدم قدرتهم علي ارسال او استقبال أي رسائل بينهم و بين اصدقائهم.

وأصاب العطل عددا كبيرا من مستخدمي المنصات الثلاث في مصر والعالم، سواء كانوا من أصحاب هواتف آيفون أو أندرويد، و عبروا عن استيائهم من العطل من خلال منشورات على  تويتر. 

تطبيق واتسآب منصات التواصل الاجتماعى المنصات الثلاث استخدام واتساب فيسبوك

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