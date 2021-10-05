نفسي أشارك فيها.. ميرهان حسين تكشف عن رأيها في الدراما الوطنية

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أكدت الفنانة ميرهان حسين خلال ندوتها في موقع صدى البلد، عن رغبتها في المشاركة في الأعمال الوطنية التي أصبحت تعرض على الشاشة في الفترة الاخيرة

وقالت ميرهان حسين :" أرغب أن أشارك في أعمال وطنية ، حاجه حلوه جدا وبتورينا قصص حقيقه حصلت في الواقع ، بالطبع نحزن انها حدثت في الحقيقه ولكن هي اعمال مهمه جدا واعمال قوية"

أضافت :" اتمني ان اشارك في عمل من الاعمال دي وليا الشرف ،و نفسي اشتغل مع احمد حلمي واحمد مكي و كريم عبد العزيز ،من المخرجين نفسي اشتغل مع محمد ياسين و مروان حامد وفي اكتر من حد طبعا و مستنيه كل فرصه حلوه وكل اسم شاطر مش شرط يكون قديم المهم يكون شاطر اتمني اشتغل معاه"

وكشفت الفنانة ميرهان حسين عن رأيها في خوض البطولة المطلقة سواء في الدراما أو السينما

وقالت ميرهان حسين :" مش فارق ليا البطوله المطلقة على قد ما فارق ليا الناس هي تختار مكانتي ، البطولة المطلقة مش هي اللي بتعلم مع الناس ولكن اسم الشخصيه والحاجه اللي بعملها ويحبوها هي اللي بتكون افضل "

وعن رأيها في المسلسلات الطويلة قالت :" المسلسلات اللي بره رمضان ، نقدر نقول ان هي بتاخد حقها اكتر من المسلسلات في رمضان، طبيعي جدا بسبب زحمة الاعمال الرمضانية وبالطبع أحب التواجد في شهر رمضان ولكن مفيش حاجه كانت بتناسبني "

تحدثت الفنانة ميرهان حسين عن الشللية في الوسط الفني ، وسبب تأثر الفن بهذا النوع .

وقالت ميرهان حسين :" الشله بتكون سلاح ذو حدين ، ساعات بتفيد جدا طول الوقت بيشتغلوا مع بعض وبيشغلوا بعض ، وساعات بيكون العكس اللي شايفك قريب منك يبقي مش عارف قيمتك و بيدور على ناس تانيه بعيدة " .

تابعت ميرهان حسين :" مش بيفكر فيك غير لما انت تشتغل مع غيره فيعرف قيمتك ويحطك في مكان صح ، انا نفسي احقق حلمي في الغناء ونفسي يجيلي وقت اقدر اجمع فيه التمثيل مع الغناء مع الاستعراض" .

أضافت :" مشكلتي بقالي فتره كبيره بمثل والتمثيل خد وقت كبير من وقتي، وفي ناس كتير شافتني بشكل غير شكلي الحقيقي غير اللي أنا كنت احب اقدمه" .

اختتمت ميرهان حسين " معنديش اي عدواة شخصيه مع حد ، لاني انا شخصية عاديه و مسالمه جدا ".

كشفت الفنانة ميرهان حسين عن سر تشبيهها بالموديل العالمية كيم كاردشيان .

وقالت ميرهان حسين :" أنا مش بقلدها ؛ يمكن الناس شايفين بينا شبه في حاجة مش عارفة أيه هي ".

أضافت ميرهان حسين :" لم اتعمد إطلاقا اني اعمل تريند ولا اقصد اني احضر مهرجان معين غير لما منظمين الحفله يبعتوا الدعوه ليا زي مثلا مهرجان الجونه او مهرجان القاهرة".

اختتمت :" بقبل الدعوه احترامآ للموضوع واحترامآ لهم وطبعا المهرجانات المصرية أولي بنا ان احنا نحضر ، وجالي دعوه هذا العام من مهرجان اسوان كنت احب اروح بس ماقدرتش للاسف ".

تحدث الفنانة ميرهان حسين عن حبها للرقص.

وقالت ميرهان حسين:" أنا بحب الرقص جدا .. انا ممكن أعطي كورسات رقص واعلم بلد ".

أضافت :" انا كنت بهزر لما قولت اني نفسي اطلع راقصه؛ وماكنتش بقول علي الرقص الشرقي بس؛ كنت كمان بتكلم علي الرقص الشعبي او الرقص عموما بكل انواعه ".

اختتمت :" انا بحب الرقص بكل انواعه لانه فعلا بيديني طاقه إيجابيه ؛ انا بحب الرقص بشكل عام وبحب الاستعراض".

ميرهان حسين تكشف تجربتها مع محمد رمضان

كشفت الفنانة ميرهان حسين كواليس مشاركتها مع النجم محمد رمضان في مسلسل ابن حلال منذ سنوات .

وقالت ميرهان حسين :" مسلسل ابن حلال نجح نجاح غير متوقع وغير طبيعي وانا مكنتش متخيله انه هاينجح بالشكل ده ".

أضافت ميرهان حسين :" كانت اول تجربه بطولة لمحمد رمضان ،فكنت خايفه من دوري اني طالعه مدمنة ؛ وبدأت اشوف رد فعل من الناس كان غير طبيعي علي المسلسل ويمكن مفيش حاجه عملتها لحد النهاردة نجحت زي مسلسل ابن حلال ".

تابعت ميرهان حسين:" أحب ان أكرر التجربه مع محمد رمضان؛ مش بس علشان شاركته في مسلسل ابن حلال؛ ولكن لاني شوفته ممثل قوي ".

ميرهان حسين تكشف سر ابتعادها عن الغناء :

كشفت الفنانة ميرهان حسين، عن سبب ابتعادها عن الغناء خلال استضافتها بندوة في موقع “صدى البلد”.

وقالت ميرهان حسين "التمثيل خدني عن الغناء؛ لأن التمثيل بياخد وقت كبير جدا، ومحتاج مجهود كبير".

وأضافت ميرهان حسين "التمثيل غير الغناء تماما؛ الوقت اللي بتاخده كممثل لتحضيرك للشخصية من أول ما يجيلك الورق أو بيجيلك دور فتبدأ تشتغل عليه وبتحضر للدور وتدخل تصور".

وتابعت ميرهان حسين "التصوير عدد ساعاته طويله جدا، فهو بياخذ من وقت الفنان ومجهوده أكثر من الغناء".

وأكدت ميرهان حسين "أنا من النوع اللي بركز في حاجه واحده معرفش افكر في حاجتين، وأنا قعدت وقت طويل في التمثيل وركزت فيه".

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