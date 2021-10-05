مشروبات تساعد على خفض مستوى السكر في الدم .. ما هي ؟

توصي جمعية السكري الأمريكية (ADA) بمشروبات خالية من السعرات الحرارية أو منخفضة السعرات الحرارية تساعد فى خفض مستوى السكر في الدم .

يمكن أن يساعدك اختيار المشروبات المناسبة على:

-تجنب الآثار الجانبية غير السارة مثل ارتفاع نسبة السكر في الدم

-إدارة الأعراض الخاصة بك

-الحفاظ على وزن صحي



مشروبات تساعد خفض مستوى السكر في الدم

1. الماء

عندما يتعلق الأمر بالترطيب ، فإن الماء هو الخيار الأفضل لمرضى السكري هذا لأنه لن يرفع مستويات السكر في الدم يمكن أن يؤدي ارتفاع مستويات السكر في الدم إلى الجفاف .

يمكن أن يساعد شرب كمية كافية من الماء جسمك على التخلص من الجلوكوز الزائد عن طريق البول. و معهد الطب توصي الرجال البالغين شرب حوالي 13 أكواب (3.08 لتر) من يوم والنساء شرب حوالي 9 أكواب (2.13 لتر).

إذا كانت المياه العادية لا تفضليها ، فاصنع بعض التنوع من خلال:

إضافة شرائح الليمون أو الحامض أو البرتقال

إضافة الأعشاب اللذيذة ، مثل النعناع أو الريحان أو بلسم الليمون

طحن اثنين من التوت الطازج أو المجمد في مشروبك

2. ماء سيلتزر

تعتبر مياه سيلتزر بديلاً رائعًا وخالي من السكر للمشروبات الغازية الأخرى ، مثل الصودا.

مثل الماء العادي ، فإن المياه المكربنة خالية من السعرات الحرارية والكربوهيدرات والسكر. تعد المياه الغازية طريقة رائعة للحفاظ على رطوبة الجسم ودعم مستويات السكر في الدم الصحية.

هناك العديد من النكهات والأصناف المختلفة للاختيار من بينها ، أو يمكنك محاولة إضافة بعض الفواكه والأعشاب الطازجة لإضفاء نكهة لذيذة على مشروبك.

3. الشاي

بحث مصدر موثوق أظهر أن الشاي الأخضر له تأثير إيجابي على صحتك العامة.

دراسة جماعية كبيرة عام 2021 لأكثر من نصف مليون شخص ويقترح مصدر موثوق أن الاستهلاك اليومي للشاي الأخضر قد يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 . ومع ذلك، هناك حاجة إلى مزيد من البحوث.

سواء اخترت الشاي الأخضر أو ​​الأسود أو الأبيض أو الصيني الاسود ، تجنب تلك التي تحتوي على السكريات المضافة. لمذاق منعش ، اصنع الشاي المثلج الخاص بك وأضف بضع شرائح من الليمون.

4. شاي الاعشاب

أنواع الشاي العشبي مثل البابونج والكركديه والزنجبيل وشاي النعناع كلها خيارات ممتازة لمرضى السكري.

لا يقتصر الأمر على خلو شاي الأعشاب من الكربوهيدرات والسعرات الحرارية والسكر ، ولكنه غني أيضًا بمركبات مضادات الأكسدة المقاومة للأمراض ، بما في ذلك الكاروتينات والفلافونويد والأحماض الفينولية.

5. قهوة غير محلاة

قد يساعد شرب القهوة في تقليل خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 عن طريق تحسين التمثيل الغذائي للسكر ، وفقًا لـ مراجعة الدراسات لعام 2019مصدر موثوق.

كما هو الحال مع الشاي ، من المهم أن تظل قهوتك غير محلاة. تؤدي إضافة الحليب أو الكريم أو السكر إلى قهوتك إلى زيادة عدد السعرات الحرارية الكلية وقد تؤثر على مستويات السكر في الدم.

تتوفر العديد من المحليات منخفضة السعرات أو منخفضة السعرات إذا اخترت استخدامها.

6. عصير الخضار

في حين أن معظم عصير الفاكهة بنسبة 100 في المائة عبارة عن سكر بنسبة 100 في المائة ، يمكنك تجربة عصير الطماطم أو بديل عصير الخضار.

اصنع مزيجك الخاص من الخضار الورقية الخضراء أو الكرفس أو الخيار مع حفنة من التوت للحصول على إمداد لذيذ من الفيتامينات والمعادن. تذكر أن تحسب التوت كجزء من إجمالي الكربوهيدرات في اليوم.

7. حليب قليل الدسم

يحتوي الحليب على فيتامينات ومعادن مهمة ، لكنه يضيف الكربوهيدرات إلى نظامك الغذائي. اختر دائمًا نسخًا غير محلاة أو قليلة الدسم أو منزوعة الدسم من الحليب المفضل لديك والتزم بما لا يزيد عن كوبين إلى ثلاثة أكواب سعة 8 أونصات يوميًا.

8. بدائل الحليب

بدائل الحليب مثل اللوز والشوفان والأرز وفول الصويا والأرز وحليب جوز الهند خالية من الألبان وقليلة الكربوهيدرات.

كما يتم تقويتها أحيانًا بالعناصر الغذائية المهمة مثل الكالسيوم وفيتامين د ، وكلاهما يلعب دورًا رئيسيًا في صحة العظام.

اعلم أن حليب الصويا والأرز يحتوي على الكربوهيدرات وأن العديد من حليب الجوز يحتوي على كمية قليلة من البروتين ، لذا تحقق من العبوة بعناية لاختيار المنتج المناسب لك.

9. عصير الخضار

يمكن أن تكون العصائر الخضراء طريقة ممتازة للضغط على بعض الألياف والعناصر الغذائية الإضافية في نظامك الغذائي مع الحفاظ على رطوبة الجسم.

جرب صنع الخضروات الخضراء الخاصة بك مثل السبانخ أو الكرنب أو الكرفس واستخدمها مع بعض مسحوق البروتين وقليل من الفاكهة للحصول على عصير صحي منزلي الصنع.

ضع في اعتبارك أن الفاكهة تحتوي على الكربوهيدرات ، لذا تذكر أن تحسبها ضمن كمية الكربوهيدرات اليومية.

10. عصير ليمون خالي من السكر

يمكنك بسهولة تحضير عصير الليمون الخالي من السكر في المنزل باستخدام عدد قليل من المكونات البسيطة للحصول على مشروب منعش ولذيذ منخفض الكربوهيدرات.

للبدء ، امزج الماء الفوار مع القليل من عصير الليمون الطازج. أضف القليل من الثلج واختيارك من محلي خالٍ من السكر ، مثل ستيفيا.

مصدر المعلومات موقع هيلثي .