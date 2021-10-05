"جولة حول العالم" كتاب جديد لـ سلطان الشمري

صدر عن دار نشر القلم كتاب جولة حول العالم للكاتب سلطان الشمري، والذي يعتبر دليلا لكل من يريد السفر لأي بلد من دول العالم، حيث يتحدث من خلاله عن أهم الأماكن والمعالم السياحية في كل دولة والطباع والصفات التي يتميز بها كل شعب وكيفية التعامل معها.

ويتكون الكتاب من أربع فصول، الفصل الأول بعنوان تجارب ملهمة، والفصل الثاني بعنوان أهم المزارات حول العالم، والفصل الثالث بعنوان كيف تحصل على رحلة سياحية مميزة، والفصل الرابع بعنوان جولة حول العالم.

وأشار سلطان الشمري إلى أنه سعيد بخوضه تجربة الكتابة وخاصة في مجال السياحة الذي اشتهر بالعمل به، ما ألهمه بفكرة إصدار كتاب يعد دليل للسفر في بلدان العالم المختلفة المختلفة، حتي يستفيد منه المسافرين ويسهل عليهم معرفة أهم المعالم السياحية في البلد المسافر إليها.

واشتهر سلطان الشمري بحبه للسفر وتنقله بين البلدان في الوطن العربي والأوروبي والأمريكي، وخوض تجارب ومغامرات بها والتفاعل مع مختلف الشعوب المختلفة حول العالم.