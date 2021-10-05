تطوير حديقة الأسماك .. رجائي: لا يمكن شطبها أو تحويلها لمولات أو جراج .. ومعمل الثروة السمكية : تطوير المفارخ السمكية وإدخال أنواع نادرة

تطوير حديقة الأسماك..

رجائي:

لجنة هندسة من معهد بحوث البناء تدرس الحالة الإنشائية لجبلاية الأسماك

إدخال أنواع نادرة من الأسماك خلال تطوير حديقة الأسماك

مدير معمل بحوث الثروة السمكية:

خطة لرعاية أنواع الأسماك الموجودة ودراسة إدخال أخرى تناسب طبيعة البيئة

أثارت حديقة الأسماك الجدل خلال الفترة الماضية، حيث انتشرت شائعات حول شطبها من الآثار ولكن وزارة السياحة والآثار نفت تلك الأنباء ، كما أكدت وزارة الزراعة على تطويرها من خلال إدخال أنواع جديدة من الأسماك والأشجار.

قال الدكتور محمد رجائي رئيس حدائق الحيوان والأسماك، إن هناك توجيهات بتطوير حديقة الأسماك ورفع كفاءتها وتجميلها ونظافتها وزيادة وسائل الترفيه فيها من أجل جذب الزائرين وراحتهم، موضحا أن التطوير يتم على عدة مراحل.

وأضاف "رجائي" خلال تصريحات ل "صدى البلد" ، أن هناك لجنة هندسة حالية من معهد بحوث البناء تدرس الحالة الانشائية لجبلاية الأسماك والمشاكل التى تواجه الجبلاية تمهيدا للتطوير، مؤكدا أن جبلاية الأسماك فيها العديد من المشاكل .

وأشار " رئيس حدائق الحيوان والأسماك" إلى أن الحديقة تتبع وزارة الزراعة ، أما بخصوص شطبها من قائمة التراث فوزارة الآثار نفت هذا الكلام ، ولايمكن شطبها لإنها عريقة ولها تاريخ كبير.

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وشدد على أنه لايمكن تحويل الحديقة إلى مولات وكافيهات كما زعمت بعض مواقع التواصل الاجتماعي، منوها إلي أنه سيتم إدخال أنواع نادرة من الأسماك خلال هذا التطوير، وكذلك أنواع من الأشجار الجميلة التى تضفى نضارة وبهجة للحديقة .

كما أكدت الدكتورة أميرة الحنفى مدير المعمل المركزى لبحوث الثروة السمكية ، أن هناك تعليمات و توجيهات من وزير الزراعه السيد القصير و الدكتور رئيس مركز البحوث الزراعيه بالتنسيق مع كافه الجهات المعنيه التابعه للوزاره و خاصه المعمل المركزي لبحوث الثروه السمكيه لرفع كفاءة حديقة الأسماك و تطويرها و تجميلها و زياده وسائل الترفيه لجذب الزائرين و الحفاظ علي هذا الاثر النادر.

تفاصيل تطوير حديقة الأسماك



وأضافت "الحنفى" خلال تصريحات ل "صدى البلد" ، أن المعمل يشارك بالتعاون مع الجهات المعنية فى تطوير حديقة الأسماك لإنه تم إهمالها لفترات طويلة ، حيث تضم ٤ صوب لتفريخ السمك الي جانب مفرخ رئيسي و صوبتين لمعالجه المياه الداخله للاسماك لتناسب نموها علاوه علي أحواض الاسماك و المعمل سيقوم بوضع خطة لرعاية أنواع الأسماك الموجودة، وكذلك دراسة إدخال انواع أخرى تتناسب مع طبيعة البيئة.



وأوضحت "مدير المعمل المركزى لبحوث الثروة السمكية " أنه سيتم تطوير وصيانة وتجميل للاحواض السمكيه الموجوده و كذلك تطوير لصوب التفريخ الموجوده من خلال الباحثين الموجودين بالمعمل و الذين يغطون جميع التخصصات التي يحتاجها القطاع السمكي.

ونوهت إلى أنه سيتم إدخال أنواع أسماك جديدة تتناسب مع البيئة فى الحديقة ، مع الحفاظ والعناية بالأنواع الموجودة حاليا من الأسماك .

ولفتت الدكتورة أميرة إلي أن هذا يأتي في اطار توجيهات فخامه رئيس الجمهوريه برفع كفائه الاصول و خصوصا و ان هذه الحديقه انشأها الخديوي اسماعيل سنه ١٨٦٧ علي مساحه ٩.٥ فدان و تعد من افضل الحدائق ذات التصميم المعماري الرائع علي شكل سمكه و تضم مجموعه من الاشجار الثمينه و النادره مثل اشجار الصنوبر و الكازورينا، وكذلك النباتات المائية ، علاوة على أن ارضياتها مفروشة بنوع من الزلط النادر الملون برسومات هندسية ونباتية.

كان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قام بجولة تفقدية مفاجئة بحديقة الاسماك بالزمالك، للوقوف على حالة الحديقة وسير العمل بها.

وأكد وزير الزراعة انه في اطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، برفع كفاءة الاصول سيتم رفع كفاءة الحديقة وتطويرها مع الحفاظ على طابعها الأثري وجميع الاشجار والنباتات النادرة الموجودة بها، ورعايتها.

ووجه الوزير، كافة المعنيين بوزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية، خاصة المعمل المركزي لبحوث للثروة السمكية، والهيئة العامة للخدمات البيطرية والادارة المركزية للتشجير، بالتعاون والتنسيق لرفع كفاءة الحديقة وتطويرها وتجميلها ونظافتها وزيادة وسائل الترفيه فيها من أجل جذب الزائرين وراحتهم .

يشار إلى أن حديقة الأسماك أو حديقة الجبلاية بالزمالك، أنشئت عام 1867، على مساحة 9.5 فدان تعد من أفضل الحدائق وتعتبر متنفسا مهما لجميع المواطنين.