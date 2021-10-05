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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

سيرين عبد النور تنشر كواليس إعدادها الكعك لأطفالها..فيديو

صدى البلد

شاركت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور فيديو جديدا لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهرت في الفيديو وهي تقوم بإعداد الكعك لأطفالها، مما نال إعجاب متابعيها.

يذكر أن آخر أعمال سيرين عبد النور مشاركتها فى مسلسل "الديفا"، بطولة الفنانة المطربة بوسي والفنان السعودي يعقوب الفرحان وهو مسلسل عبارة عن 8 حلقات، وكل حلقة عبارة عن 10 دقائق.

تدور أحداث المسلسل حول كواليس برامج المواهب، حيث تروي في كل منها قصصًا تحصل بشكل واقعي، ما وراء الكواليس بالبرامج الكبيرة، وتعكس وتظهر حياة الفنانين والنجوم في هذه اللحظات التي يعيشونها.

انستجرام التواصل الاجتماعي الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور Instagram بوسي فنانين مطربة

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