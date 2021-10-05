رئيس فيورنتينا يعلن رفض فلاهوفيتش تجديد عقده مع الفريق

أعلن روكو كوميسو، رئيس نادي فيورنتينا الإيطالي، فشل مفاوضات تجديد عقد لاعبه الصربي دوسان فلاهوفيتش.

وقال كوميسو في تصريحات لوسائل الإعلام الإيطالية:" فلاهوفيتش لم يقبل عرضنا الكبير لتجديد عقده."

وأضاف:" لقد حاولنا لعدة شهور، لكن الأمر انتهى، فلاهوفيتش لن يجدد عقده معنا."

وتشير تقارير صحفية أن فلاهوفيتش رفض عرضًا كان سيمنحه راتبًا سنويًا مع فيورنتينا يُقدر بـ 4 مليون يورو خالية من الضرائب.

وينتهي عقد الصربي دوسلان فلاهوفيتش مع فريق فيورنتينا الإيطالي بنهاية الموسم المقبل

وتلقى دوسان فلاهوفيتش أكثر من عرضا أوروبيا لضمه في الصيف الماضي، من فرق أبرزها أتلتيكو مدريد ومانشستر سيتي توتنهام ويوفنتوس.