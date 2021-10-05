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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مهمة فضائية إماراتية لاستكشاف كوكب الزهرة وحزام الكويكبات

الامارات
الامارات

أعلنت الإمارات عن مهمة جديدة تتضمن بناء مركبة فضائية لاستكشاف كوكب الزهرة وسبعة كويكبات داخل المجموعة الشمسية بحلول عام 2028، بعد أشهر على إرسالها بنجاح مسبار «الأمل» إلى مدار المريخ.


وبحسب ما اعلنته وكالة أنباء الامارات ستستغرق المهمة العلمية خمس سنوات وستقطع مسافة قدرها 3.6 مليار كيلومتر، تمتد من عام 2028 وحتى عام 2033، بحسب مسؤولين.


وقالت الوكالة إن المشروع «سوف يستكشف كوكب الزهرة، بالإضافة إلى جمع بيانات علمية غير مسبوقة عن 7 كويكبات ضمن حزام الكويكبات داخل المجموعة الشمسية».


ويمتد حزام الكويكبات بين مداري المريخ والمشتري على بعد 300 إلى 450 مليون كيلومتر من الشمس.
بدوره، أكد ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان اليوم الثلاثاء في تغريدة على تويتر أن «إطلاق دولة الإمارات مشروعاً جديداً لاستكشاف كوكب الزهرة وحزام الكويكبات، خطوة جديدة في مساهمتها في علوم الفضاء».
ورغم دخولها حديثا عالم استكشاف الفضاء، تحقق دولة الإمارات خطوات متسارعة في هذا المجال. ففي فبراير الماضي، دخل مسبار «الأمل» الإماراتي مدار كوكب المريخ لتصبح الإمارات أول دولة عربية تصل إلى الكوكب الأحمر.


وفي سبتمبر  2019، أصبح هزاع المنصوري أول رائد فضاء إماراتي يقوم برحلة إلى الفضاء، وكان ضمن فريق مكون من ثلاثة أفراد انطلقوا في صاروخ «سويوز» من كازاخستان نحو محطة الفضاء الدولية.


وأعلنت الإمارات في سبتمبر 2020 أنها ستقوم بإرسال مستكشف قمري إماراتي الصنع إلى القمر بحلول 2024.


لكن طموح الإمارات الأكبر يقوم على بناء مستوطنة بشرية على المريخ بحلول سنة 2117. ووظفت دبي في 2017 مهندسين وتقنيين لتصور كيف يمكن أن تبنى مدينة على الكوكب الأحمر.
 

الامارات 2020 كالة أنباء الإمارات أبوظبي محمد بن زايد كازاخستان المجموعة الشمسية

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