خبيرة تجميل: كريم بينكي يقشر البشرة بدون أي مواد كيميائية

قالت الدكتورة دينا أبو السعود، خبيرة التجميل، إن كريم بينكي أثبت نجاحًا كبيرًا خلال الفترة الأخيرة، لافتة إلى أن كريم بينكي يغني عن كريمات النهار أو كريم الكولجين، معقبة: "بنختصر فلوس ومجهود ووقت بكريم بينكي".

ولفتت "أبو السعود"، خلال حوارها مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج "ست الستات"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، إلى أن كريم بينكي يقوم بتقشير البشرة بدون أي مواد كيميائية، ولا يؤدي إلى أي أعراض جانبية لجميع أنواع البشرة، وهذا يرجع لتكوينه من مواد طبيعية بالكامل.

وتابعت أن شركة ميرتي طرحت صابونة طبية بعدة أنواع تحتوي على زبدة الشية وزيت الزيتون، مشيرة إلى أن صابونة بينكي بالطمي المغربي مناسبة لأصحاب البشرة الدهنية، وتنظف المسامات، وهذا يمنع من ظهور الحبوب، أما صابونة بينكي بالعرق سوس والتوت فهي مناسبة لتفتيح جميع انواع البشرة، أما صابونة بينكي بجنين القمح، فمناسبة لأصحاب البشرة الجافة، وصابونة بينكي بالفحم فتعمل على إزالة السموم من البشرة، والخلايا الميتة.

وشددت الدكتورة دينا أبو السعود، خبيرة التجميل، على ضرورة استخدام كريم بينكي بعد الانتهاء من استخدام الصابونة المناسبة من بينكي، لأن الكريم يقوم يرطب البشرة، ويساهم في توحيد لون البشرة إلى حد كبير.

ولفتت "أبو السعود"، خلال حوارها مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج "ست الستات"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، إلى أن كريم بينكي يقوم بترطيب البشرة بشكل كبير، لأنه يحتوي على فيتامين سي، وزبدة الشية، وينصح باستخدامه قبل وضع الميك آب.

وتابعت أن شركة ميرتي طرحت شاور كريم، وهذا الشاور متوفر بالعديد من الروائح مثل التوت البري أو جوز الهند، كما أن الشركة قامت بتوفير لوشن لترطيب الجسم بعد الاستحمام، ومتوفر اللوشن بالعديد من الروائح التي تستمر لمدة تصل لـ8 ساعات.



