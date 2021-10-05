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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

" يويفا" يكشف عن شعار بطولة يورو 2024

شعار يورو 2024
شعار يورو 2024

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم " يويفا" عن شعار بطولة كأس الأمم الأوروبية " يورو 2024"، والتي ستُقام في ألمانيا بعد 3 سنوات.

ونشر " يويفا" عبر موقعه الإلكتروني شعار البطولة، والمكون من من ألوان الدول الـ 55 الأعضاء، حيث تم حسر تلك الألوان فى 6 ألوان فقط وهي الأخضر والأحمر والأبيض والأسود والأزرق والأصفر.

وتوسط الملعب الأولمبي بـ ببرلين شعار البطولة، والذي سيكون أحد الملاعب المستضيفة للمنافسات التي ستُقام في ألمانيا.

وستقام المباريات الـ 51 لـ بطولة كأس الأمم الأوروبية في عشرة ملاعب مضيفة في ألمانيا في شهري يونيو ويوليو لعام 2024، على أن يتم تأكيد الجدول الزمني الكامل للمباريات في أوائل عام 2022.

شعار يورو 2024
الاتحاد الأوروبي يورو يورو 2024 المانيا كأس الأمم الأوروبية الاتحاد الأوروبي لكرة القدم

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