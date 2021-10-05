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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

البداية بقافلة سمنود ..عالجت 1145 مواطنًا وقدمت الدواء بالمجان

حياة كريمة.. جامعة طنطا تطلق 8 قوافل تنموية للقرى الأكثر احتياجا

دعما لـ«حياة كريمة»
دعما لـ«حياة كريمة» .. خلال شهر الانتصارات والعيد القومى

أعلن الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، عن إطلاق 8 قوافل تنموية شاملة لخدمة القرى الأكثر احتياجا بالمحافظة، دعماً للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، موضحا أن البداية كانت اليوم بتوجيه قافلة طبية إلى قرية كفر الراهبين بمركز سمنود بمحافظة الغربية لتوفير الرعاية الصحية المتميزة من خلال نخبة من أساتذة كلية الطب بالجامعة للمرضى وتحويل الحالات الحرجة إلى مستشفيات الجامعة.

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وأوضح الدكتور عماد عتمان نائب رئيس جامعة طنطا لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن الجامعة تسعى لتعظيم دوراها  الرائد فى خدمة المجتمع والمساهمة فى تنفيذ مبادرة حياة كريمة الرئاسية، وتوفير الكفاءات الطبية في مختلف التخصصات بالقوافل، موضحاً  أن القافلة شهدت توقيع الكشف الطبى وصرف علاج بالمجان لـ1145 مواطنًا من أهالي القرية وشارك  فيها  21أستاذ بكلية  طب طنطاو شملت تخصصات أمراض المخ والأعصاب والعظام والباطنة والجراحة والرمد والصدر والقلب، مشيراً الى انه تم تحويل  3 حالة لاستكمال العلاج بالمجان بمستشفيات الجامعة .

شارك فى القافلة الدكتور محمد الشبينى وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة سحر الحجار وكيل كلية الصيدلة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وماهر سعد مدير عام خدمة المجتمع.‏

دعما لـ«حياة كريمة» .. خلال شهر الانتصارات والعيد القومى للغربية : جامعة طنطا ت

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محافظ الغربية جامعة طنطا قوافل طبية قرى اكثر احتياجا حياة كريمة

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