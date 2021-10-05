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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بالأخضر.. رضوى الشربيني تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير

صدى البلد

شاركت الإعلامية رضوى الشربيني صورا جديدة لها في أحدث جلسة تصوير عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وخطفت الأنظار بإطلالة جديدة، ببدلة كلاسيكية باللون الأخضر الفاتح، من خامة الستان الناعم، وحرصت على إكمال اللوك بتسريحة وميك اب ملائم.

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يذكر أن رضوى الشربيني تقدم برنامج "هي وبس" أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع، في تمام السادسة مساءً بتوقيت مصر عبر قناة CBC سفرة.

هي وبس هو برنامج نسائي عربي وتقدم من خلاله محتوى مخصص للسيدات وكيفية العناية بمظهرهن، وأن يبدين قويات رغم العديد من الظروف الصعبة التي يمررن بها.

كما تقدم رضوى الشربيني خلال البرنامج العديد من الفقرات التي تحتوي على طرق اقتصادية لصنع مستحضرات التجميل الطبيعية وتستضيف خلال فقرات برنامجها العديد من المتخصصين والأطباء الذين يقدمون النصائح للأمهات للعناية بصحة أبنائهن وكيفية التعامل الصحيح مع المشكلات التي يعانون منها.

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