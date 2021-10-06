أحمد ماهر يكشف كواليس لقب «أبيه».. فيديو

كشف الفنان أحمد ماهر، تفاصيل وكواليس تسميته بلقب «أبيه أحمد ماهر».



وقال أحمد ماهر في حواره مع الإعلامية إسعاد يونس في برنامج " صاحبة السعادة " المذاع على قناة " دي إم سي "، :" كنت احصل على مصروف من والدي 3 جنيهات في الشهر، وأثناء دراستي كنت بشتغل في المسرح وكنت باخد 30 جنيه في الشهر ".

وأضاف أحمد ماهر :"كنت بشتغل في التليفزيون مع المجاميع أثناء دراستي وكنت اتفق مع مساعد المخرج بالحصول على اللبس فقط وأحصل على قبض بقيمة 10 جنيه".

وتابع احمد ماهر :" كان هناك كشك على باب التليفزيون لصرف الأموال وكان يعطيني شيك بـ 300 جنيه في كل مرة، وكنت ارفضه لأنه لا يخصني، واكتشفت أن هناك ممثل اخر يدعى أحمد ماهر يحصل على هذا الاجر الكبير".

واكمل احمد ماهر :"قررت وضع لقب وعلامة قبل اسمي، وهو لقب «أبيه أحمد ماهر»".