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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بالأسود.. إيناس النجار تتألق في أحدث ظهور على إنستجرام

ايناس النجار
ايناس النجار

شاركت الفنانة التونسية "إيناس النجار"، متابعيها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة جديدة لها.


وظهرت إيناس النجار، بإطلالة جذابة، ترتدي فستان انيق مكشوف الظهر باللون الأسود، واعتمدت علي الماكياج الصاخب الذي ابرز جمالها، وتركت شعرها منسدلا علي كتفيها وعلقت "هي وأنا… هي النور الرقيق الذي يشتت ظلام العتمة.. وأنا الظل الطويل الذي يرافقها في كل الأزقة"


وتحرص إيناس النجار على مشاركة متابعيها وجمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، أبرز الصور والإطلالات التي تظهر بها في مختلف المناسبات.
 

أحدث أعمال إيناس النجار فيلم "دفع رباعي" بطولة الفنان الكبير أحمد بدير، ومحسن منصور، وندا بهجت، وسمسم شهاب، وأحمد عزمي وغيرهم من النجوم وهو من تأليف خالد سليمان وإخراج إيهاب عبد اللطيف.
 

وأحدث أعمالها الدرامية مسلسل "لعنة كارما" بطولة هيفاء وهبي، وزكي فطين عبد الوهاب، وشيرين، وضياء عبد الخالق، وفارس رحومة، ومحمد سليمان، ومن تأليف عبير سليمان، مصطفى زايد، وإخراج خيري بشارة، كما شاركت فى مسلسل "الدخول في الممنوع" مع الفنان أحمد فلوكس.

الفنانة التونسية ايناس النجار إطلالة جذابة فستان اسود أحدث ظهور صورة جديدة

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