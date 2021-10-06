العراق.. مقتل 3 إرهابيين جنوب الموصل

أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول، اليوم الأربعاء، عن مقتل 3 إرهابيين تم رصد حركاتهم عن طريق كاميرات حرارية جنوب شرق الموصل.



وبحسب وسائل إعلام عراقية قال رسول، في بيان، إن ” قوة من فرقة المشاة السادسة عشر وبناءً على معلومات استخباراتية دقيقة، تمكنت من قتل ثلاث إرهابيين بعد رصد تحركاتهم من خلال الكاميرات الحرارية في منطقه حمام العليل مقالع العريج”.



وأضاف أن “الإرهابيين كانوا متواجدين داخل مضافة تابعة لهم في المقالع”، مشيراً إلى أن “القوة لا زالت مستمرة بالبحث والتفتيش عن العناصر الاخرى”.